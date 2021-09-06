***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
06.09.2021 16:55
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Açıklamalar
Güncel İçtüzük PDF dosyası olarak ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962015
BIST
15:541.445
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490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler15:52
|ORCAY
|14,33
|160.329.814
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|73.108.748
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.636.672
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.224.920
|% 9,92
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|PENTA
|101,00
|10.497.128
|% 9,90
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|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
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|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
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|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
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|TGSAS
|19,16
|76.943.748
|% -4,20
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|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
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|GARAN
|9,50
|1.308.647.067
|% 0,96
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|YKBNK
|2,54
|585.335.746
|% 0,40
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|THYAO
|12,45
|477.290.578
|% 0,24
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|KRDMD
|7,30
|404.158.161
|% 0,55
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|EREGL
|18,05
|328.498.777
|% 0,67
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|YKBNK
|2,54
|585.335.746
|% 0,40
|
|GARAN
|9,50
|1.308.647.067
|% 0,96
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|HALKB
|4,77
|315.485.638
|% 2,14
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|MRGYO
|1,11
|72.333.454
|% 0,91
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|KRDMD
|7,30
|404.158.161
|% 0,55
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,4644
|8,4666
|% 0,05
|
|Euro
|10,0175
|10,0286
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,6845
|11,7431
|% 0,59
|
|Frank
|9,1826
|9,2379
|% 0,50
|
|Riyal
|2,2516
|2,2629
|% 0,12
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.792
|1.792
|2,74
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|Altın Gr.
|488
|488
|1,53
|
|Cumhuriyet
|3.231
|3.280
|11,00
|
|Tam
|3.215
|3.296
|9,64
|
|Yarım
|1.554
|1.595
|4,66
|
|Çeyrek
|779
|797
|2,33
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,14
|0,19
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|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,06
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|B. Petrol
|72,43
|72,43
|-0,17
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