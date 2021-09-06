***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
06.09.2021 17:13
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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İçtüzük tadil metni ve güncel İçtüzük PDF dosyası olarak ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962060
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|YEOTK
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|DESA
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|DIRIT
|5,73
|1.001.277
|% 9,98
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|KTSKR
|79,45
|97.158.835
|% 9,97
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|EUKYO
|6,20
|6.373.250
|% 9,35
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|BRMEN
|2,29
|839.846
|% -9,84
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|BALAT
|8,96
|993.722
|% -9,68
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|CASA
|141,00
|487.681
|% -8,91
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|ISBIR
|82,60
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|GARAN
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|THYAO
|12,65
|453.363.055
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|ORCAY
|13,78
|348.727.478
|% -4,77
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|KRDMD
|7,41
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|YKBNK
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|306.152.443
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|YKBNK
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|GARAN
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|1.050.592.414
|% -1,34
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|IHLAS
|0,61
|46.195.132
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|ODAS
|1,49
|105.236.485
|% -1,32
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|AKBNK
|5,74
|273.432.077
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|Alış
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|%
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|Dolar
|8,4363
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|% 1,09
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|Euro
|9,9767
|9,9822
|% 0,91
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|Sterlin
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|11,6455
|% 0,99
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|Frank
|9,1244
|9,1794
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|Riyal
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|% 1,05
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|Alış
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|1.799
|1.799
|4,23
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|Altın Gr.
|488
|488
|6,35
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|Cumhuriyet
|3.232
|3.281
|29,00
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|Tam
|3.217
|3.298
|29,28
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|Yarım
|1.555
|1.595
|14,16
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|Çeyrek
|780
|798
|7,09
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|Gümüş.Ons
|24,33
|24,36
|0,03
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|Gümüş Gr.
|6,61
|6,61
|0,08
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|B. Petrol
|72,59
|72,59
|0,90
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