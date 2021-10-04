***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
04.10.2021 13:03
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu' nun 16/09/2021 tarih ve E-12233903-315.04-10807 sayılı izni ile onaylanan İçtüzük tadil metni ve değişiklikleri içeren güncel içtüzük PDF dosyası olarak ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966381
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|AGYO
|3,09
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|GARFA
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|NUGYO
|10,28
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|YEOTK
|76,30
|51.378.799
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|OYLUM
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|THYAO
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|YKBNK
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|EKGYO
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|106.932.093
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|GARAN
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|KIMMR
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|499
|-2,03
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|Cumhuriyet
|3.303
|3.353
|-11,00
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|Tam
|3.287
|3.370
|-8,58
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|Yarım
|1.589
|1.630
|-4,15
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|Çeyrek
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|815
|-2,08
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|Gümüş.Ons
|22,38
|22,40
|-0,16
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|6,40
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