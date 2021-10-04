***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük









***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )Türkçeİç TüzükYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu' nun 16/09/2021 tarih ve E-12233903-315.04-10807 sayılı izni ile onaylanan İçtüzük tadil metni ve değişiklikleri içeren güncel içtüzük PDF dosyası olarak ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966381BIST