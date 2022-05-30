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***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük

30.05.2022 13:37
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük


***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )

Türkçe
İç Tüzük

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İçtüzük tadil metni ve güncel içtüzük PDF dosyası olarak ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033316


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Tam 6.451 6.613 24,07  
Yarım 3.118 3.199 11,64  
Çeyrek 1.564 1.600 5,82  
Gümüş.Ons 22,08 22,11 -0,02  
Gümüş Gr. 11,61 11,63 0,10  
B. Petrol 116 116 0,85  
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