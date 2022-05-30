MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )

BIST En Aktif Hisseler14:23
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|16,3776
|16,3868
|% 1,21
|Euro
|17,6403
|17,6601
|% 1,44
|Sterlin
|20,6657
|20,7694
|% 1,35
|Frank
|17,0248
|17,1274
|% 1,07
|Riyal
|4,3564
|4,3783
|% 1,23
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|1,95
|Altın Gr.
|977
|977
|11,82
|Cumhuriyet
|6.480
|6.578
|23,00
|Tam
|6.451
|6.613
|24,07
|Yarım
|3.118
|3.199
|11,64
|Çeyrek
|1.564
|1.600
|5,82
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,11
|-0,02
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|0,10
|B. Petrol
|116
|116
|0,85
Seans Raporu 14:23
- 14:38LIDFA Yüzde 9.73 oranında artışla 10.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 064, 352 adet işlem
- 14:37ESCOM Yüzde 8.13 oranında artışla 14.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 265, 018 adet işlem
- 14:36CASA Yüzde 9.96 oranında artışla 125.90 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 893 adet işlem
- 14:34XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 101, 21 artarak (% 3.74 ) 2, 811
- 14:34 Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KARSN, EKGYO, TRKCM