***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
30.05.2022 16:49
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Açıklamalar
İçtüzük tadil metni ve güncel içtüzük PDF dosyası olarak ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033357
BIST
16:522.533
En Yüksek
|Değişim
|: 3,85%
|| 93,99
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.533
En Düşük
2.467
16:5216,3955
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,2044
|Açılış
|: 16,3730
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3963
En Düşük
16,2359
16:5217,6808
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,2720
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6808
En Düşük
17,4021
16:52980,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 15,35
|Açılış
|: 980,63
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler16:52
|THYAO
|49,52
|5.327.959.289
|% 10,00
|
|EGEPO
|9,46
|13.654.002
|% 10,00
|
|ESCOM
|14,75
|26.029.556
|% 9,99
|
|CLEBI
|278,60
|194.596.240
|% 9,99
|
|MZHLD
|66,60
|18.785.742
|% 9,99
|
|AKFGY
|2,47
|408.078.873
|% -9,85
|
|DAGHL
|25,76
|7.228.275
|% -9,61
|
|SERVE
|23,36
|939.192
|% -8,03
|
|TDGYO
|7,09
|9.541.626
|% -6,71
|
|RODRG
|16,70
|5.424.572
|% -5,11
|
|THYAO
|49,52
|5.327.959.289
|% 10,00
|
|KARSN
|7,37
|2.313.691.239
|% 7,28
|
|SAHOL
|21,38
|2.170.251.933
|% 5,22
|
|EREGL
|34,54
|2.126.639.851
|% 5,05
|
|SISE
|20,98
|1.914.642.790
|% 2,84
|
|KARSN
|7,37
|2.313.691.239
|% 7,28
|
|EKGYO
|2,67
|614.816.340
|% 3,49
|
|YKBNK
|4,58
|896.817.105
|% 3,15
|
|DOHOL
|3,96
|705.743.754
|% 3,94
|
|AKFGY
|2,47
|408.078.873
|% -9,85
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3877
|16,3955
|% 1,26
|
|Euro
|17,6609
|17,6808
|% 1,56
|
|Sterlin
|20,6453
|20,7488
|% 1,25
|
|Frank
|17,0134
|17,1159
|% 1,01
|
|Riyal
|4,3559
|4,3778
|% 1,22
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|5,45
|
|Altın Gr.
|980
|981
|15,26
|
|Cumhuriyet
|6.507
|6.606
|51,00
|
|Tam
|6.479
|6.641
|51,26
|
|Yarım
|3.132
|3.212
|24,80
|
|Çeyrek
|1.571
|1.606
|12,40
|
|Gümüş.Ons
|22,04
|22,08
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|0,10
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,88
|
Seans Raporu
16:52
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17:07ALARK
Yüzde 7.32 oranında artışla 29.90 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 553, 381 adet işlem
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17:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 113, 09 artarak (% 4.17 ) 2, 823
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17:04
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, KARSN, SAHOL
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17:04XU100
Endeks 2, 532 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 8 üstünde . İşlem hacmi 39, 084.00 milyon TL de
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17:04KARSN
Yüzde 7.71 oranında artışla 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 325, 579, 853 adet işlem