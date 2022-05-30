***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
30.05.2022 17:31
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Açıklamalar
İçtüzük tadil metni ve güncel içtüzük PDF dosyası olarak ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033375
BIST
17:252.532
En Yüksek
|Değişim
|: 3,83%
|| 93,48
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.535
En Düşük
2.467
17:2516,3922
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,2011
|Açılış
|: 16,3730
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3963
En Düşük
16,2359
17:2517,6786
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 0,2698
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6786
En Düşük
17,4021
17:25978,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 12,88
|Açılış
|: 978,17
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler17:25
|THYAO
|49,52
|5.338.663.730
|% 10,00
|
|EGEPO
|9,46
|13.666.972
|% 10,00
|
|ESCOM
|14,75
|32.541.674
|% 9,99
|
|MZHLD
|66,60
|19.087.706
|% 9,99
|
|OZRDN
|10,68
|2.766.592
|% 9,99
|
|AKFGY
|2,47
|410.285.648
|% -9,85
|
|DAGHL
|26,14
|7.628.787
|% -8,28
|
|SERVE
|23,36
|939.192
|% -8,03
|
|RODRG
|16,30
|5.475.683
|% -7,39
|
|TDGYO
|7,12
|10.126.162
|% -6,32
|
|THYAO
|49,52
|5.338.663.730
|% 10,00
|
|KARSN
|7,45
|2.473.703.908
|% 8,44
|
|EREGL
|34,74
|2.345.776.518
|% 5,66
|
|SAHOL
|21,34
|2.292.333.669
|% 5,02
|
|SISE
|21,02
|2.022.471.365
|% 3,04
|
|KARSN
|7,45
|2.473.703.908
|% 8,44
|
|EKGYO
|2,67
|663.477.589
|% 3,49
|
|YKBNK
|4,56
|948.698.356
|% 2,70
|
|DOHOL
|3,96
|745.693.666
|% 3,94
|
|HALKB
|5,85
|968.365.046
|% 4,46
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3785
|16,3922
|% 1,24
|
|Euro
|17,6517
|17,6786
|% 1,55
|
|Sterlin
|20,6644
|20,7681
|% 1,34
|
|Frank
|17,0249
|17,1274
|% 1,07
|
|Riyal
|4,3564
|4,3783
|% 1,23
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|3,30
|
|Altın Gr.
|978
|978
|12,80
|
|Cumhuriyet
|6.507
|6.606
|51,00
|
|Tam
|6.474
|6.635
|46,01
|
|Yarım
|3.129
|3.210
|22,25
|
|Çeyrek
|1.569
|1.605
|11,13
|
|Gümüş.Ons
|21,95
|21,98
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|0,04
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,85
|
Seans Raporu
17:25
daha fazla
-
17:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 88, 41 artarak (% 4.04 ) 2, 278
-
17:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZRDN, ESCOM, SANEL, EGEPO, CASA, ALMAD, AGHOL, THYAO, MZHLD
-
17:39
OZRDN, KARSN, SANEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:39
KERVN, SUNTK, TRCAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:39
Bu seansda işlem gören 267 hisse senedinden 210 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 41 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 16 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem