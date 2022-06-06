***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
06.06.2022 16:31
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Açıklamalar
SPK tarafından onaylanan İç Tüzük PDF dosyası olarak ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034917
BIST
16:222.649
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 47,29
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.651
En Düşük
2.620
16:2216,5823
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1680
|Açılış
|: 16,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,5968
En Düşük
15,9954
16:2217,8142
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,2174
|Açılış
|: 17,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,8739
En Düşük
17,3505
16:22988,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 11,20
|Açılış
|: 988,40
|
|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
991,18
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler16:22
|RYSAS
|8,25
|55.931.349
|% 10,00
|
|KAPLM
|62,70
|3.446.601
|% 10,00
|
|TETMT
|256,50
|5.444.677
|% 9,99
|
|KRSTL
|7,44
|43.558.564
|% 9,90
|
|FLAP
|4,11
|41.819.391
|% 9,89
|
|MZHLD
|79,90
|5.190.672
|% -9,97
|
|EPLAS
|18,48
|104.826.954
|% -6,71
|
|SANFM
|33,66
|13.105.655
|% -3,66
|
|DIRIT
|2,58
|103.594
|% -3,01
|
|DOKTA
|26,04
|4.264.958
|% -2,69
|
|THYAO
|48,18
|3.648.545.399
|% 0,42
|
|SASA
|44,60
|3.600.661.348
|% 1,59
|
|AKBNK
|8,96
|2.266.065.165
|% 2,28
|
|SISE
|21,80
|2.179.923.533
|% 4,71
|
|GARAN
|15,69
|1.850.544.337
|% 4,18
|
|EKGYO
|2,88
|896.602.350
|% 3,60
|
|ODAS
|2,99
|787.230.077
|% 6,79
|
|AKBNK
|8,96
|2.266.065.165
|% 2,28
|
|YKBNK
|4,94
|1.008.048.835
|% 2,07
|
|DOHOL
|4,09
|816.104.079
|% 3,81
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5695
|16,5823
|% 1,02
|
|Euro
|17,7678
|17,8142
|% 1,24
|
|Sterlin
|20,7608
|20,8649
|% 1,58
|
|Frank
|17,1499
|17,2532
|% 0,94
|
|Riyal
|4,4103
|4,4324
|% 1,09
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|2,35
|
|Altın Gr.
|989
|989
|11,60
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|52,00
|
|Tam
|6.547
|6.710
|44,01
|
|Yarım
|3.165
|3.246
|21,29
|
|Çeyrek
|1.587
|1.623
|10,64
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,44
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,97
|0,38
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,25
|
Seans Raporu
16:22
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