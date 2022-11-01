***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
01.11.2022 14:15
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan içtüzük tadil metni ve kelime aramaya imkan veren güncel içtüzük PDF doaysı olarak ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075872
BIST
14:324.072
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 92,66
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
14:3218,6252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0187
|Açılış
|: 18,6820
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
14:3218,5058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1022
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3744
14:32990,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 14,09
|Açılış
|: 990,96
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
991,03
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler14:32
|AKCNS
|48,40
|57.790.950
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.525.117
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|74.347.670
|% 9,99
|
|NTGAZ
|32,62
|266.949.132
|% 9,98
|
|BALAT
|11,80
|2.755.396
|% 9,97
|
|YKSLN
|10,83
|94.123.660
|% -8,84
|
|PNSUT
|46,62
|69.225.658
|% -8,41
|
|VERTU
|32,92
|138.206.579
|% -8,04
|
|LIDER
|48,80
|125.985.756
|% -7,92
|
|PETUN
|44,36
|51.058.552
|% -7,78
|
|THYAO
|102,80
|3.929.645.244
|% 1,48
|
|SASA
|128,80
|3.218.752.088
|% 7,15
|
|SISE
|33,60
|2.332.659.236
|% 1,14
|
|ASELS
|33,52
|2.130.823.506
|% 4,03
|
|EKGYO
|4,51
|1.935.909.848
|% 2,27
|
|EKGYO
|4,51
|1.935.909.848
|% 2,27
|
|YKBNK
|9,49
|1.647.766.837
|% 3,04
|
|ISCTR
|9,53
|1.388.683.165
|% 2,25
|
|AKBNK
|15,06
|1.879.767.484
|% 3,01
|
|DOHOL
|6,12
|761.182.171
|% 2,68
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6168
|18,6252
|% 0,10
|
|Euro
|18,4996
|18,5058
|% 0,56
|
|Sterlin
|21,4511
|21,5587
|% 0,90
|
|Frank
|18,6951
|18,8077
|% 1,11
|
|Riyal
|4,9396
|4,9644
|% 0,10
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.654
|20,04
|
|Altın Gr.
|991
|991
|14,09
|
|Cumhuriyet
|6.614
|6.714
|43,00
|
|Tam
|6.655
|6.712
|61,00
|
|Yarım
|3.243
|3.279
|30,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.638
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,92
|19,95
|0,77
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|0,48
|
|B. Petrol
|94,08
|94,08
|1,27
|
Seans Raporu
14:32
daha fazla
-
14:48GOLTS
Yüzde 5.84 oranında artışla 123.20 lira fiyatla işlem gören hissede 542, 656 adet işlem
-
14:47IMASM
Yüzde 5.89 oranında artışla 115.10 lira fiyatla işlem gören hissede 294, 019 adet işlem
-
14:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, KOZAA, SAHOL
-
14:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 84 artarak (% 2.40 ) 3, 587
-
14:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EDATA, NTGAZ, BRLSM, AKCNS, BALAT, VAKKO, BRKSN, MZHLD