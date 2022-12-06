***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
06.12.2022 13:41
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Açıklamalar
Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Gem Girişim Sermayesi Yatırım Fon
16:274.994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 35,76
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
16:2718,6399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0018
|Açılış
|: 18,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
16:2719,5961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0473
|Açılış
|: 19,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
16:271.065,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 7,13
|Açılış
|: 1.065,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,23
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler16:25
|BARMA
|122,10
|32.467.245
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|KONTR
|154,30
|771.414.398
|% 9,98
|
|RALYH
|33,72
|99.770.362
|% 9,98
|
|ALFAS
|199,30
|405.830.283
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.171.387.943
|% -9,97
|
|UFUK
|70,20
|6.276.698
|% -9,94
|
|YESIL
|4,00
|11.606.448
|% -9,91
|
|MANAS
|55,50
|27.314.208
|% -9,02
|
|KRDMD
|17,09
|11.059.204.718
|% 5,30
|
|THYAO
|135,20
|7.510.972.228
|% -2,45
|
|EREGL
|42,54
|5.636.720.117
|% 0,24
|
|SISE
|40,38
|4.318.437.877
|% 4,50
|
|AKBNK
|16,25
|3.627.884.384
|% -0,18
|
|KRDMD
|17,09
|11.059.204.718
|% 5,30
|
|EKGYO
|7,38
|2.967.789.775
|% 1,51
|
|ADESE
|1,87
|498.076.650
|% 1,08
|
|AKBNK
|16,25
|3.627.884.384
|% -0,18
|
|ISCTR
|10,24
|2.062.021.105
|% 0,89
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6357
|18,6399
|% 0,01
|
|Euro
|19,5853
|19,5961
|% 0,24
|
|Sterlin
|22,6989
|22,8128
|% 0,32
|
|Frank
|19,7804
|19,8995
|% 0,52
|
|Riyal
|4,9423
|4,9671
|% -0,01
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|11,37
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|7,32
|
|Cumhuriyet
|7.136
|7.244
|-43,00
|
|Tam
|7.172
|7.221
|53,00
|
|Yarım
|3.473
|3.530
|25,00
|
|Çeyrek
|1.742
|1.765
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,51
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|13,46
|13,48
|0,16
|
|B. Petrol
|81,53
|81,53
|-1,15
|
Seans Raporu
16:25
daha fazla
-
16:42KMPUR
Yüzde 4.65 oranında artışla 119.30 lira fiyatla işlem gören hissede 889, 476 adet işlem
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16:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, TKFEN, TTKOM
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16:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 44 artarak (% 0.79 ) 4, 369
-
16:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKSN, BARMA, DAGI, VKING, KRDMB, DGNMO, OZSUB, EMNIS, BALAT, KSTUR
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16:41
COSMO, RALYH, KONTR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında