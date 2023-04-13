***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
13.04.2023 14:57
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu' nun 15.03.2023 tarih ve 34686 sayılı izniyle onaylanan 'Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Fonprime Girişim Sermayesi Yatırım Fonu' muzun iç tüzüğü pdf dosyası olarak ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137530
BIST
16:105.160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 13,93
|Açılış
|: 5.165
|
|Önceki Kapanış
|: 5.146
|
5.196
En Düşük
5.153
16:1019,3322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0263
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,4085
En Düşük
19,2915
16:1021,3995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1740
|Açılış
|: 21,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5800
|
21,4018
En Düşük
21,1879
16:101.268,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 17,64
|Açılış
|: 1.268,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,29
|
1.271,44
En Düşük
1.249,98
BIST En Aktif Hisseler16:08
|POLTK
|2.208,60
|26.587.077
|% 10,00
|
|BALAT
|16,94
|1.140.588
|% 10,00
|
|SANEL
|19,94
|11.874.770
|% 9,98
|
|ELITE
|16,21
|122.047.298
|% 9,97
|
|KRGYO
|20,08
|20.962.938
|% 9,97
|
|MEGAP
|3,60
|84.797.285
|% -40,20
|
|MEGAP
|3,60
|84.797.285
|% -40,20
|
|GEREL
|17,12
|62.431.915
|% -7,46
|
|KZBGY
|20,56
|236.693.872
|% -5,34
|
|ONCSM
|102,30
|73.784.530
|% -5,28
|
|THYAO
|136,60
|3.334.399.063
|% 2,40
|
|KOZAL
|22,98
|2.744.602.131
|% 3,05
|
|EREGL
|36,46
|2.397.175.915
|% 0,55
|
|ISCTR
|12,35
|1.902.669.215
|% 0,57
|
|SISE
|44,86
|1.476.750.820
|% 1,04
|
|ISCTR
|12,35
|1.902.669.215
|% 0,57
|
|KOZAL
|22,98
|2.744.602.131
|% 3,05
|
|EKGYO
|6,97
|847.123.050
|% -0,43
|
|ZOREN
|5,06
|395.502.283
|% 1,20
|
|YKBNK
|10,39
|789.375.748
|% -0,19
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3259
|19,3315
|% 0,13
|
|Euro
|21,3710
|21,3912
|% 0,78
|
|Sterlin
|24,1376
|24,2586
|% 0,41
|
|Frank
|21,6876
|21,8183
|% 1,05
|
|Riyal
|5,1354
|5,1612
|% 0,03
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.044
|2.045
|29,42
|
|Altın Gr.
|1.267
|1.267
|15,51
|
|Cumhuriyet
|8.642
|8.773
|131,00
|
|Tam
|8.697
|8.766
|91,00
|
|Yarım
|4.248
|4.289
|44,00
|
|Çeyrek
|2.124
|2.145
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,83
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|15,98
|16,00
|0,15
|
|B. Petrol
|86,84
|86,84
|-0,49
|
Seans Raporu
16:08
daha fazla
-
16:23HUBVC
Yüzde 7.20 oranında artışla 5.21 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 834, 136 adet işlem
-
16:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, HEKTS, AKSEN
-
16:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, KOZAL, THYAO
-
16:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 13 artarak (% 0.56 ) 4, 656
-
16:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MARKA, VKFYO, BALAT, DGGYO, ETILR, POLTK, UFUK, AYCES, KRGYO, SANEL