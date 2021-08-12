***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
12.08.2021 11:49
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28/07/2021 tarih ve E-12233903-315.04-9090 sayılı izni ile onayanan İhraç belgesi değişiklik metni ve değişiklikleri de içeren güncel ihraç belgesi ekte PDF dosyası olarak sunulmuştur. Maqasid Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonunuza ait
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957556
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|VKING
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|TUPRS
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|GARAN
|9,12
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|% 1,90
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|KRDMD
|7,99
|383.743.866
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|EREGL
|19,48
|332.408.539
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|PETKM
|5,92
|288.021.137
|% 2,60
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|YKBNK
|2,47
|171.134.965
|% 2,07
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|PETKM
|5,92
|288.021.137
|% 2,60
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|KRDMD
|7,99
|383.743.866
|% 1,40
|
|GARAN
|9,12
|433.882.178
|% 1,90
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|DAGI
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|% 1,91
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|1.756
|4,49
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|Altın Gr.
|483
|484
|-2,21
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|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
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|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
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|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
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|Çeyrek
|778
|795
|12,83
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|Gümüş.Ons
|23,46
|23,49
|-0,07
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|Gümüş Gr.
|6,45
|6,47
|-0,07
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|71,37
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