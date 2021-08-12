***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 28/07/2021 tarih ve E-12233903-315.04-9090 sayılı izni ile onayanan İhraç belgesi değişiklik metni ve değişiklikleri de içeren güncel ihraç belgesi ekte PDF dosyası olarak sunulmuştur. Maqasid Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonunuza aithttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957556BIST