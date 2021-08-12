***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
12.08.2021 12:17
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
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Sermaye Piyasası Kurulu' nun 16/07/2021 tarih ve E-12233903-320.04-8867 sayılı izni ile MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU' muzun ihraç belgesi değişiklikleri onaylanmıştır.
SPK tarafından onaylı ihraç belgesi değişiklik metni ve değişiklikleri de içeren güncel ihraç belgesi ekte PDF dosyası olarak sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957566
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|5,92
|350.519.911
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|Euro
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|10,0650
|% -0,72
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|9,2724
|9,3283
|% -0,49
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|Riyal
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|2,2934
|% -0,47
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|Altın Ons
|1.752
|1.752
|0,08
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|Altın Gr.
|484
|484
|-1,46
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|3.214
|3.262
|-9,00
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|Tam
|3.201
|3.281
|-6,83
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|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,31
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|Çeyrek
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|794
|-1,65
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|23,40
|23,44
|-0,12
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|6,48
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