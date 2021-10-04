***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu' nun 16/09/2021 tarih ve E-12233903-315.04-10807 sayılı izni ile onaylanan ihraç belgesi tadil metni ve değişiklikleri içeren güncel ihraç belgesi PDF dosyası olarak ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966383BIST