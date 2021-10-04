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***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi

04.10.2021 13:10



***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )

Türkçe
İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu' nun 16/09/2021 tarih ve E-12233903-315.04-10807 sayılı izni ile onaylanan ihraç belgesi tadil metni ve değişiklikleri içeren güncel ihraç belgesi PDF dosyası olarak ekte sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966383


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NUGYO 10,28 12.004.241 % 9,95  
GARFA 14,15 2.321.657 % 9,95  
ALCTL 24,36 16.802.783 % 9,93  
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Tam 3.287 3.370 -8,58  
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Gümüş Gr. 6,39 6,40 -0,03  
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