***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
04.10.2021 13:10
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu' nun 16/09/2021 tarih ve E-12233903-315.04-10807 sayılı izni ile onaylanan ihraç belgesi tadil metni ve değişiklikleri içeren güncel ihraç belgesi PDF dosyası olarak ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966383
BIST
13:211.404
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En Düşük
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13:218,8705
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503,45
En Düşük
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|ISBIR
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|2.904.867
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|AGYO
|3,09
|2.336.513
|% 9,96
|
|NUGYO
|10,28
|12.004.241
|% 9,95
|
|GARFA
|14,15
|2.321.657
|% 9,95
|
|ALCTL
|24,36
|16.802.783
|% 9,93
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|BIOEN
|27,00
|210.809.635
|% -10,00
|
|OYLUM
|7,79
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|
|RALYH
|4,77
|7.681.851
|% -9,83
|
|EMNIS
|17,55
|157.440
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|
|CRFSA
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|% -3,97
|
|MAREN
|9,85
|539.086.388
|% 7,77
|
|GARAN
|9,35
|513.922.539
|% 0,75
|
|THYAO
|14,08
|423.388.402
|% 0,21
|
|TUPRS
|115,20
|365.943.658
|% 1,50
|
|YKBNK
|2,40
|261.057.211
|% 0,42
|
|YKBNK
|2,40
|261.057.211
|% 0,42
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|EKGYO
|1,80
|106.847.829
|% 1,69
|
|GARAN
|9,35
|513.922.539
|% 0,75
|
|MAREN
|9,85
|539.086.388
|% 7,77
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|KIMMR
|3,43
|135.519.455
|% -0,58
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|13:21
|Alış
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|% 0,17
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|Euro
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|Sterlin
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|12,0749
|% 0,46
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|Frank
|9,5120
|9,5693
|% 0,36
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|Riyal
|2,3583
|2,3701
|% 0,19
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|Altın Ons
|1.750
|1.750
|-10,66
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|Altın Gr.
|499
|499
|-2,03
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|Cumhuriyet
|3.303
|3.353
|-11,00
|
|Tam
|3.287
|3.370
|-8,58
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|Yarım
|1.589
|1.630
|-4,15
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|Çeyrek
|797
|815
|-2,08
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|Gümüş.Ons
|22,38
|22,40
|-0,16
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|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,03
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|B. Petrol
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|79,40
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