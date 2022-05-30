***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
30.05.2022 13:19
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
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Açıklamalar
İhraç belgesi tadil metni ve güncel İhraç belgesi PDF dosyası olarak ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033312
BIST
14:402.525
En Yüksek
|Değişim
|: 3,53%
|| 86,11
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.528
En Düşük
2.467
14:4016,3859
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1948
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3953
En Düşük
16,2359
14:4017,6695
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,2607
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6759
En Düşük
17,4021
14:40977,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 12,19
|Açılış
|: 977,47
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler14:40
|THYAO
|49,52
|5.225.970.670
|% 10,00
|
|EGEPO
|9,46
|13.525.242
|% 10,00
|
|MZHLD
|66,60
|18.245.216
|% 9,99
|
|OZRDN
|10,68
|2.650.244
|% 9,99
|
|ALMAD
|2,98
|5.169.263
|% 9,96
|
|AKFGY
|2,47
|287.940.184
|% -9,85
|
|SERVE
|23,36
|939.192
|% -8,03
|
|RODRG
|16,74
|5.004.064
|% -4,89
|
|UFUK
|38,20
|349.414
|% -4,74
|
|TDGYO
|7,32
|7.399.093
|% -3,68
|
|THYAO
|49,52
|5.225.970.670
|% 10,00
|
|KARSN
|7,08
|1.590.808.594
|% 3,06
|
|EREGL
|34,46
|1.562.514.582
|% 4,81
|
|SISE
|21,06
|1.544.729.697
|% 3,24
|
|SAHOL
|21,08
|1.306.494.860
|% 3,74
|
|KARSN
|7,08
|1.590.808.594
|% 3,06
|
|EKGYO
|2,69
|491.713.413
|% 4,26
|
|YKBNK
|4,57
|661.520.360
|% 2,93
|
|DOHOL
|3,93
|510.507.320
|% 3,15
|
|HALKB
|5,93
|714.513.261
|% 5,89
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3782
|16,3859
|% 1,20
|
|Euro
|17,6478
|17,6695
|% 1,50
|
|Sterlin
|20,6540
|20,7575
|% 1,29
|
|Frank
|17,0018
|17,1043
|% 0,94
|
|Riyal
|4,3546
|4,3764
|% 1,19
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|977
|977
|12,15
|
|Cumhuriyet
|6.487
|6.585
|30,00
|
|Tam
|6.453
|6.616
|26,29
|
|Yarım
|3.119
|3.200
|12,71
|
|Çeyrek
|1.564
|1.600
|6,36
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,64
|0,11
|
Seans Raporu
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