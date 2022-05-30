***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
30.05.2022 17:31
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
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Açıklamalar
İhraç belgesi tadil metni ve güncel İhraç belgesi PDF dosyası olarak ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033376
BIST
18:052.527
En Yüksek
|Değişim
|: 3,62%
|| 88,31
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.539
En Düşük
2.467
18:0516,3903
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1992
|Açılış
|: 16,3730
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3980
En Düşük
16,2359
18:0517,6905
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,2817
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6905
En Düşük
17,4021
18:05978,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 13,52
|Açılış
|: 978,81
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|THYAO
|49,52
|5.910.038.904
|% 10,00
|
|EGEPO
|9,46
|16.245.427
|% 10,00
|
|ESCOM
|14,75
|36.041.464
|% 9,99
|
|MZHLD
|66,60
|19.446.280
|% 9,99
|
|OZRDN
|10,68
|2.797.286
|% 9,99
|
|TDGYO
|6,84
|12.228.549
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,47
|413.511.480
|% -9,85
|
|DAGHL
|25,82
|8.980.784
|% -9,40
|
|RODRG
|16,35
|6.369.906
|% -7,10
|
|SERVE
|24,00
|1.701.696
|% -5,51
|
|THYAO
|49,52
|5.910.038.904
|% 10,00
|
|KARSN
|7,27
|2.747.441.823
|% 5,82
|
|EREGL
|34,74
|2.649.300.621
|% 5,66
|
|SAHOL
|21,24
|2.633.663.325
|% 4,53
|
|SISE
|21,06
|2.461.671.717
|% 3,24
|
|KARSN
|7,27
|2.747.441.823
|% 5,82
|
|EKGYO
|2,69
|811.165.397
|% 4,26
|
|YKBNK
|4,55
|1.044.590.809
|% 2,48
|
|DOHOL
|3,95
|855.284.329
|% 3,67
|
|HALKB
|5,76
|1.113.650.143
|% 2,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3886
|16,3903
|% 1,23
|
|Euro
|17,6636
|17,6905
|% 1,62
|
|Sterlin
|20,6789
|20,7826
|% 1,41
|
|Frank
|17,0489
|17,1516
|% 1,22
|
|Riyal
|4,3562
|4,3780
|% 1,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|3,19
|
|Altın Gr.
|979
|979
|13,45
|
|Cumhuriyet
|6.497
|6.595
|40,00
|
|Tam
|6.467
|6.628
|38,22
|
|Yarım
|3.125
|3.206
|18,48
|
|Çeyrek
|1.568
|1.603
|9,24
|
|Gümüş.Ons
|21,97
|22,01
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,60
|0,07
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,13
|
Seans Raporu
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