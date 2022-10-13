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***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi

13.10.2022 16:32
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi


***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )

Türkçe
İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Meydan Gayrimenkul Yatırım Fonu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış İhraç Belgesi PDF dosyası olarak ekte sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071636


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