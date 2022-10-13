***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarMaqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Meydan Gayrimenkul Yatırım Fonu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış İhraç Belgesi PDF dosyası olarak ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071636BIST