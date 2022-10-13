***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
13.10.2022 16:32
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Meydan Gayrimenkul Yatırım Fonu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış İhraç Belgesi PDF dosyası olarak ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071636
BIST
16:263.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 11,43
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.578
En Düşük
3.524
16:2618,5950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0301
|Açılış
|: 18,6770
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5950
En Düşük
18,5039
16:2617,9863
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0356
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1431
En Düşük
17,9087
16:26985,59
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -13,20
|Açılış
|: 985,59
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.005,68
En Düşük
983,20
BIST En Aktif Hisseler16:24
|COSMO
|69,30
|4.472.276
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|205.283.875
|% 9,99
|
|YEOTK
|43,18
|116.513.906
|% 9,98
|
|GESAN
|114,60
|284.109.702
|% 9,98
|
|ARASE
|154,30
|95.932.838
|% 9,98
|
|YBTAS
|31.275,00
|450.750
|% -10,00
|
|HUNER
|6,17
|831.302.596
|% -9,93
|
|RODRG
|28,10
|9.440.479
|% -9,12
|
|ROYAL
|4,88
|473.780
|% -7,05
|
|BRKO
|1,85
|384.652
|% -7,04
|
|THYAO
|87,00
|6.253.225.019
|% 2,23
|
|PETKM
|14,78
|2.004.135.401
|% 0,89
|
|AKBNK
|12,88
|1.801.527.661
|% -0,39
|
|SASA
|82,65
|1.792.460.060
|% 0,92
|
|ASELS
|31,16
|1.562.471.157
|% -1,45
|
|EKGYO
|4,14
|973.456.546
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,27
|1.341.388.579
|% 0,85
|
|ODAS
|8,28
|1.236.695.876
|% 6,29
|
|DOHOL
|5,40
|777.108.173
|% 2,66
|
|ISCTR
|8,22
|1.191.593.102
|% -0,36
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5875
|18,5892
|% 0,13
|
|Euro
|17,9687
|17,9839
|% -0,21
|
|Sterlin
|20,7189
|20,8228
|% 0,83
|
|Frank
|18,4011
|18,5119
|% -0,73
|
|Riyal
|4,9326
|4,9573
|% 0,15
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|-26,25
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-14,06
|
|Cumhuriyet
|6.638
|6.738
|-67,00
|
|Tam
|6.654
|6.713
|-80,00
|
|Yarım
|3.242
|3.282
|-38,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.640
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|18,58
|18,62
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,10
|-0,27
|
|B. Petrol
|91,66
|91,66
|-0,79
|
Seans Raporu
16:24
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16:39RYGYO
Yüzde 6.59 oranında artışla 6.15 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 730, 686 adet işlem
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16:38XU100
Endeks 3, 525 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 2 üstünde . İşlem hacmi 43, 409.00 milyon TL de
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16:38CANTE
Yüzde 5.15 oranında artışla 140.90 lira fiyatla işlem gören hissede 384, 534 adet işlem
-
16:37BARMA
Yüzde 8.62 oranında artışla 63.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 862, 649 adet işlem
-
16:35EPLAS
Yüzde 4.08 oranında artışla 20.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 924, 671 adet işlem