***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
27.10.2022 16:35
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Maqasıd Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Sigortacılığı Sektörü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ihraç belgesi tadil metni ekte pdf dosyası olarak sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074659
BIST
17:503.929
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -47,76
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
17:5018,6095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0016
|Açılış
|: 94,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 93,7900
|
18,6540
En Düşük
18,5577
17:5018,6375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,1329
|Açılış
|: 15,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
18,8400
En Düşük
18,5734
17:5011,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,04
|Açılış
|: 11,68
|
|Önceki Kapanış
|: 11,72
|
11,80
En Düşük
11,55
BIST En Aktif Hisseler17:48
|HEDEF
|12,10
|89.626.951
|% 10,00
|
|ATLAS
|1,87
|6.821.614
|% 10,00
|
|FONET
|13,75
|138.882.477
|% 10,00
|
|AYES
|45,12
|1.017.446
|% 10,00
|
|EKIZ
|14,30
|641.226
|% 10,00
|
|AGYO
|6,78
|7.831.551
|% -9,96
|
|KERVN
|0,59
|1.959.455
|% -9,23
|
|KENT
|190,00
|2.745.350
|% -7,77
|
|DERHL
|6,80
|226.347.006
|% -6,46
|
|DOGUB
|9,63
|36.435.910
|% -6,41
|
|THYAO
|98,90
|8.234.082.577
|% 0,10
|
|AKBNK
|15,22
|3.484.451.445
|% -3,55
|
|PETKM
|13,46
|2.584.474.506
|% 0,67
|
|TUPRS
|371,90
|2.573.712.031
|% 1,09
|
|SISE
|33,36
|2.464.266.994
|% -1,88
|
|EKGYO
|4,47
|1.572.712.378
|% -2,19
|
|TSKB
|3,11
|1.028.778.503
|% 0,65
|
|AKBNK
|15,22
|3.484.451.445
|% -3,55
|
|SKBNK
|2,10
|455.133.812
|% 0,96
|
|YKBNK
|9,29
|1.811.816.387
|% -2,62
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6011
|18,6079
|% 0,00
|
|Euro
|18,6218
|18,6448
|% -0,67
|
|Sterlin
|21,5229
|21,6308
|% -0,19
|
|Frank
|18,7268
|18,8396
|% -0,26
|
|Riyal
|4,9361
|4,9609
|% 0,08
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|-1,62
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-1,41
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.662
|6.731
|-37,00
|
|Yarım
|3.246
|3.292
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.646
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,52
|19,55
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|-0,05
|
|B. Petrol
|94,93
|94,93
|1,14
|
Seans Raporu
17:48
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17:59YAPRK
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 46.02 lira fiyatla işlem gören hissede 360, 224 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, AKBNK, GARAN
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, VESTL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 07 kaybederek (% -1.34 ) 3, 465
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HEDEF, ATLAS, DOBUR, FONET, AYES, ORMA, TUCLK, MTRYO, VKING, ADEL