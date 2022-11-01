***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
01.11.2022 14:16
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
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Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi tadil metni ve kelime aramaya imkan veren güncel ihraç belgesi PDF dosyası olarak ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075873
BIST
14:144.067
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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4.100
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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14:1418,5155
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En Düşük
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14:14989,31
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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990,30
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler14:14
|AKCNS
|48,40
|55.831.621
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.508.244
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|73.271.321
|% 9,99
|
|NTGAZ
|32,62
|266.491.669
|% 9,98
|
|BALAT
|11,80
|1.551.430
|% 9,97
|
|YKSLN
|10,78
|91.628.830
|% -9,26
|
|LIDER
|48,50
|123.093.607
|% -8,49
|
|PNSUT
|46,66
|65.851.333
|% -8,33
|
|VERTU
|32,94
|135.320.970
|% -7,99
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|PETUN
|44,30
|50.189.217
|% -7,90
|
|THYAO
|102,90
|3.818.869.599
|% 1,58
|
|SASA
|127,20
|3.083.456.699
|% 5,82
|
|SISE
|33,62
|2.249.551.926
|% 1,20
|
|ASELS
|33,48
|1.939.090.952
|% 3,91
|
|EKGYO
|4,51
|1.838.273.094
|% 2,27
|
|EKGYO
|4,51
|1.838.273.094
|% 2,27
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|YKBNK
|9,51
|1.574.705.963
|% 3,26
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|ISCTR
|9,52
|1.358.218.919
|% 2,15
|
|DOHOL
|6,09
|739.946.552
|% 2,18
|
|AKBNK
|15,09
|1.815.778.743
|% 3,21
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|14:14
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,6171
|18,6254
|% 0,10
|
|Euro
|18,5061
|18,5155
|% 0,61
|
|Sterlin
|21,4025
|21,5098
|% 0,67
|
|Frank
|18,6629
|18,7753
|% 0,94
|
|Riyal
|4,9402
|4,9650
|% 0,12
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.653
|1.653
|19,98
|
|Altın Gr.
|989
|990
|12,77
|
|Cumhuriyet
|6.606
|6.705
|34,00
|
|Tam
|6.643
|6.699
|48,00
|
|Yarım
|3.237
|3.273
|24,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.635
|11,00
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|Gümüş.Ons
|19,86
|19,89
|0,71
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|Gümüş Gr.
|11,89
|11,91
|0,44
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|B. Petrol
|94,29
|94,29
|1,48
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