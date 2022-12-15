***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
15.12.2022 13:19
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Gem Girişim Sermayesi Yatırım Fon' umuza ait Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış ihraç belgesi ekte PDF dosyası olarak sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087482
BIST
13:575.198
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 131,83
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.174
13:5718,6501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0280
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6619
En Düşük
18,6022
13:5719,8046
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0948
|Açılış
|: 19,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9336
En Düşük
19,7813
13:571.066,21
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -15,63
|Açılış
|: 1.066,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler13:55
|EPLAS
|28,82
|33.331.365
|% 10,00
|
|ULAS
|11,22
|4.798.174
|% 10,00
|
|UZERB
|196,90
|1.073.302
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|146.499.624
|% 9,99
|
|PLTUR
|11,01
|485.706
|% 9,99
|
|RALYH
|43,70
|472.103.239
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|254.562.349
|% -9,94
|
|MZHLD
|12,16
|260.149.672
|% -9,93
|
|SILVR
|19,74
|177.273.214
|% -5,55
|
|PAGYO
|32,24
|11.871.039
|% -4,62
|
|ASELS
|57,15
|4.193.104.343
|% 1,33
|
|THYAO
|140,50
|3.774.192.046
|% 2,55
|
|ISCTR
|12,04
|3.156.903.949
|% 7,79
|
|AKBNK
|18,20
|3.144.316.469
|% 5,26
|
|EKGYO
|8,04
|2.914.672.058
|% 1,13
|
|SKBNK
|2,88
|1.085.934.315
|% 5,88
|
|EKGYO
|8,04
|2.914.672.058
|% 1,13
|
|ISCTR
|12,04
|3.156.903.949
|% 7,79
|
|VAKBN
|11,11
|2.187.448.590
|% 4,71
|
|YKBNK
|11,76
|2.043.501.351
|% 5,76
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6425
|18,6477
|% 0,14
|
|Euro
|19,7928
|19,8073
|% -0,46
|
|Sterlin
|22,9385
|23,0535
|% -0,59
|
|Frank
|19,9883
|20,1087
|% -0,49
|
|Riyal
|4,9457
|4,9705
|% 0,14
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-28,14
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|-15,76
|
|Cumhuriyet
|7.161
|7.270
|-87,00
|
|Tam
|7.192
|7.240
|-88,00
|
|Yarım
|3.483
|3.540
|-43,00
|
|Çeyrek
|1.747
|1.769
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,15
|-0,76
|
|Gümüş Gr.
|13,83
|13,86
|-0,47
|
|B. Petrol
|82,83
|82,83
|0,13
|