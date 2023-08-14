***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
14.08.2023 12:57
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
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MGG-Finansal Teknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Güncel İhraç Belgesi PDF Dosyası Olarak Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185025
BIST
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17:357.780
En Düşük
|Değişim
|: 0,86%
|| 66,08
|Açılış
|: 7.795
|
|Önceki Kapanış
|: 7.714
|
7.681
En Yüksek
7.869
17:3527,0562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0908
|Açılış
|: 27,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,2378
En Düşük
26,9479
17:3529,5203
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0875
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,7821
En Düşük
29,3063
17:351.660,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,64
|Açılış
|: 1.660,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.659,56
|
1.675,36
En Düşük
1.654,52
BIST En Aktif Hisseler17:35
|BAYRK
|11,44
|22.294.223
|% 10,00
|
|NETAS
|42,68
|153.209.411
|% 10,00
|
|SAFKR
|26,18
|77.764.756
|% 10,00
|
|MERCN
|39,38
|80.921.650
|% 10,00
|
|COSMO
|123,20
|6.395.805
|% 10,00
|
|PEGYO
|7,27
|145.682.829
|% -9,13
|
|SDTTR
|406,60
|4.118.875.690
|% -8,49
|
|MNDRS
|10,09
|291.781.570
|% -8,36
|
|AVHOL
|109,10
|143.082.220
|% -6,91
|
|DYOBY
|26,06
|119.337.820
|% -6,86
|
|ASTOR
|142,20
|12.063.424.035
|% 9,98
|
|EREGL
|42,92
|11.553.198.419
|% 4,58
|
|THYAO
|262,50
|9.170.387.450
|% -1,20
|
|TUPRS
|115,30
|5.806.905.490
|% 3,87
|
|PETKM
|19,05
|5.348.514.645
|% 0,69
|
|ZOREN
|4,51
|2.647.633.409
|% 9,47
|
|SKBNK
|3,89
|1.189.394.910
|% 2,64
|
|YKBNK
|15,97
|4.601.555.467
|% 1,33
|
|PETKM
|19,05
|5.348.514.645
|% 0,69
|
|EREGL
|42,92
|11.553.198.419
|% 4,58
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0487
|27,0562
|% 0,34
|
|Euro
|29,5090
|29,5203
|% -0,30
|
|Sterlin
|34,1493
|34,3205
|% 0,07
|
|Frank
|30,6564
|30,8411
|% 0,03
|
|Riyal
|7,1900
|7,2261
|% 0,34
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|-4,73
|
|Altın Gr.
|1.660
|1.660
|0,64
|
|Cumhuriyet
|11.342
|11.513
|-39,00
|
|Tam
|11.119
|11.202
|14,00
|
|Yarım
|5.577
|5.627
|7,00
|
|Çeyrek
|2.780
|2.813
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,62
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|19,64
|19,66
|-0,03
|
|B. Petrol
|86,33
|86,33
|-0,48
|
Seans Raporu
17:35
daha fazla
-
17:50KNFRT
Yüzde 4.49 oranında artışla 18.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 780, 038 adet işlem
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, TOASO, KOZAA
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASTOR, KRDMD, TAVHL
-
17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 48, 31 artarak (% 0.70 ) 6, 914
-
17:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, BVSAN, ONCSM, ADESE, NETAS, EUKYO, YBTAS, RYSAS, MERCN, ALBRK