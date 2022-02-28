***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.02.2022 15:14
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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31/12/2021 Tarihli Sorumluluk Beyanımız PDF dosyası olarak Ek'te sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005085
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