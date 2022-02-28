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***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.02.2022 15:14
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

31/12/2021 Tarihli Sorumluluk Beyanımız PDF dosyası olarak Ek'te sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005085


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Altın Gr. 847 847 8,61  
Cumhuriyet 5.660 5.745 43,00  
Tam 5.633 5.775 43,48  
Yarım 2.722 2.794 21,03  
Çeyrek 1.366 1.397 10,52  
Gümüş.Ons 24,45 24,48 0,22  
Gümüş Gr. 10,80 10,82 0,06  
B. Petrol 97,41 97,41 3,29  
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