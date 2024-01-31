***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.01.2024 15:36
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31.01.2024 tarih ve 6 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 29.maddesinin 2. fıkrasına istinaden
Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. İttihad Gayrimenkul Yatırım Fonu portföyünde 2024 yılında gerçekleştirilecek gayrimenkul değerleme hizmetlerinin yıl içerisinde Fon portföyüne alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için, Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ile Antalya Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den alınmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244547
BIST
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16:098.474
En Düşük
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,06
|Açılış
|: 8.480
|
|Önceki Kapanış
|: 8.474
|
8.439
En Yüksek
8.503
16:0930,3537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0032
|Açılış
|: 30,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3400
|
30,3809
En Düşük
30,2717
16:0932,9601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0211
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,9849
En Düşük
32,6691
16:091.988,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 2,05
|Açılış
|: 1.988,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986,55
|
1.992,01
En Düşük
1.981,89
BIST En Aktif Hisseler16:09
|EGPRO
|182,60
|112.573.353
|% 10,00
|
|PRKAB
|36,96
|40.841.502
|% 10,00
|
|AKSUE
|15,29
|34.254.577
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.202,00
|702.972.492
|% 9,99
|
|AVHOL
|35,26
|184.651.889
|% 9,98
|
|DIRIT
|19,62
|6.367.122
|% -10,00
|
|ORMA
|162,90
|9.877.769
|% -10,00
|
|YAYLA
|11,19
|12.736.363
|% -9,98
|
|KBORU
|151,10
|368.800.542
|% -9,95
|
|CATES
|79,40
|2.624.883.848
|% -9,77
|
|THYAO
|269,50
|4.617.213.115
|% -0,92
|
|BINHO
|556,50
|2.685.708.783
|% 5,80
|
|CATES
|79,40
|2.624.883.848
|% -9,77
|
|MIATK
|43,64
|2.267.279.054
|% 4,35
|
|EREGL
|43,26
|2.262.038.900
|% -0,18
|
|EKGYO
|10,00
|1.525.312.118
|% -1,48
|
|ZOREN
|4,68
|533.455.795
|% 0,86
|
|ISCTR
|25,42
|2.214.431.454
|% -0,78
|
|YKBNK
|21,70
|1.676.362.371
|% 0,56
|
|AKFGY
|2,07
|156.021.940
|% 2,48
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3481
|30,3537
|% 0,01
|
|Euro
|32,9427
|32,9601
|% 0,06
|
|Sterlin
|38,3898
|38,5823
|% -0,05
|
|Frank
|35,0331
|35,2442
|% -0,11
|
|Riyal
|8,0701
|8,1105
|% 0,02
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,12
|23,15
|% 0,66
|
|Platin
|924,11
|925,83
|% 0,66
|
|Paladyum
|977,87
|981,14
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,56
|81,56
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,57
|2.038,94
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:09
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