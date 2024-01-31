***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31.01.2024 tarih ve 6 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 29.maddesinin 2. fıkrasına istinadenMaqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. İttihad Gayrimenkul Yatırım Fonu portföyünde 2024 yılında gerçekleştirilecek gayrimenkul değerleme hizmetlerinin yıl içerisinde Fon portföyüne alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için, Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ile Antalya Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den alınmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244547BIST