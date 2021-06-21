***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriYetki BelgeleriYetki Belgesi Türü Tarihi NumarasıPortföy Yönetimi (Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi) 21.06.2021 GGSPYŞ/PY.8/535Portföy Yönetimi 23.03.2018 PYŞ/PY.50/398http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943411BIST