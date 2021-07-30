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***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.07.2021 16:19



***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@maqasid.com.tr

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MOHAMED ABDELKARIM MOHAMED ABOUMOSTAFA MOHAMED ABDELKARIM MOHAMED ABOUMOSTAFA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici İcrada Görevli Değil Hayır 22.75 Bağımsız Üye Değil
MEHMET EMİN ORAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Evet
SULEIMAN AHMED SULEIMAN ABU-TAYEH Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
AHMET GÜDER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA SAK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Ahmet GÜDER Genel Müdür




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953196


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