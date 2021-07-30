***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.07.2021 16:19
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
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info@maqasid.com.tr
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MOHAMED ABDELKARIM MOHAMED ABOUMOSTAFA MOHAMED ABDELKARIM MOHAMED ABOUMOSTAFA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici İcrada Görevli Değil Hayır 22.75 Bağımsız Üye Değil
MEHMET EMİN ORAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Evet
SULEIMAN AHMED SULEIMAN ABU-TAYEH Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
AHMET GÜDER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA SAK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Ahmet GÜDER Genel Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953196
BIST
17:341.389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,85
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.390
En Düşük
1.380
17:348,4366
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0190
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3933
17:3410,0150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0536
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9678
17:34494,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,96
|Açılış
|: 494,23
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
492,11
BIST En Aktif Hisseler17:34
|DOBUR
|14,08
|3.108.538
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|46.808.077
|% 9,99
|
|SELVA
|8,17
|15.563.408
|% 9,96
|
|TSGYO
|2,79
|30.369.941
|% 9,84
|
|ADESE
|1,24
|9.320.582
|% 9,73
|
|METUR
|6,82
|98.020.768
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|28.960.067
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,70
|147.338.791
|% -9,46
|
|MEGAP
|6,70
|147.338.791
|% -9,46
|
|ISBIR
|5.000,00
|836.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,48
|1.319.429.573
|% 1,68
|
|KARSN
|4,55
|750.437.446
|% 8,33
|
|KRDMD
|7,84
|646.058.534
|% 0,90
|
|YKBNK
|2,38
|617.186.070
|% 3,03
|
|EREGL
|20,04
|500.665.185
|% 0,20
|
|YKBNK
|2,38
|617.186.070
|% 3,03
|
|KARSN
|4,55
|750.437.446
|% 8,33
|
|GARAN
|8,48
|1.319.429.573
|% 1,68
|
|KRDMD
|7,84
|646.058.534
|% 0,90
|
|TRGYO
|3,54
|219.665.138
|% 5,67
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4220
|8,4366
|% -0,22
|
|Euro
|10,0022
|10,0150
|% -0,53
|
|Sterlin
|11,7144
|11,7731
|% -0,51
|
|Frank
|9,2647
|9,3205
|% -0,34
|
|Riyal
|2,2436
|2,2549
|% -0,22
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-5,26
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-3,03
|
|Cumhuriyet
|3.276
|3.326
|-29,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|-28,10
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|-13,59
|
|Çeyrek
|791
|809
|-6,80
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,52
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,08
|75,08
|-0,02
|
Seans Raporu
17:34
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17:48IDEAS
Yüzde -3.52 oranında düşüşle 52.10 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 562 adet işlem
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17:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 16 kaybederek (% -0.28 ) 1, 496
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17:47XU100
Endeks 1, 388 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 24 altında . İşlem hacmi 9, 770.00 milyon TL de
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17:47VBTYZ
Yüzde -4.16 oranında düşüşle 17.75 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 440, 292 adet işlem
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17:42XU100
Endeks 1, 389 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 18 altında . İşlem hacmi 9, 668.00 milyon TL de