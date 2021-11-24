***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 3.227.678Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiNama 1 TRY 3227678 TRY 100 YOK İşlem GörmüyorOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Abdelrazek Mohamed Mohamed Elhefnawi GOMAA 467500 TRY 14,48409Mohamed Abdelkarim Mohamed ABOUMOSTAFA 873595 TRY 27,06574Suleiman Ahmed Suleiman ABU TAYEH 350625 TRY 10,86307Bilal D.R. KHALAF 584375 TRY 18,10512Ayman GHONEAM 371250 TRY 11,50208Mustafa SAK 175313 TRY 5,43155Abdullah SELMANOĞLU 175312 TRY 5,43152MAHMOUD SAID ABD ALAAL FRAG 47480 TRY 1,47103Mohamed M.A. ELHAMS 95595 TRY 2,96173Ali El AYOUBI 86633 TRY 2,68407TOPLAM 3227678 TRY 100,00http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979449BIST