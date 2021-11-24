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***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.11.2021 16:47
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 3.227.678

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 3227678 TRY 100 YOK İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Abdelrazek Mohamed Mohamed Elhefnawi GOMAA 467500 TRY 14,48409
Mohamed Abdelkarim Mohamed ABOUMOSTAFA 873595 TRY 27,06574
Suleiman Ahmed Suleiman ABU TAYEH 350625 TRY 10,86307
Bilal D.R. KHALAF 584375 TRY 18,10512
Ayman GHONEAM 371250 TRY 11,50208
Mustafa SAK 175313 TRY 5,43155
Abdullah SELMANOĞLU 175312 TRY 5,43152
MAHMOUD SAID ABD ALAAL FRAG 47480 TRY 1,47103
Mohamed M.A. ELHAMS 95595 TRY 2,96173
Ali El AYOUBI 86633 TRY 2,68407
TOPLAM 3227678 TRY 100,00




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979449


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Tam 4.517 4.647 -219,11  
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Çeyrek 1.095 1.124 -52,99  
Gümüş.Ons 23,48 23,51 -0,18  
Gümüş Gr. 9,19 9,20 -0,57  
B. Petrol 82,68 82,68 0,37  
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