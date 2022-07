***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriKayıtlı Sermaye Tavanı 15.000.000Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 4.750.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Abdelrazek Mohamed Mohamed Elhefnawi GOMAA 467500 TRY 9,8421Mohamed Abdelkarim Mohamed ABOUMOSTAFA 2110768 TRY 44,4372Suleiman Ahmed Suleiman ABU TAYEH 350625 TRY 7,3816Bilal D.R. KHALAF 635375 TRY 13,3763Ayman GHONEAM 371250 TRY 7,8158Mustafa SAK 202813 TRY 4,2697Abdullah SELMANOĞLU 202812 TRY 4,2697MAHMOUD SAID ABD ALAAL FRAG 140682 TRY 2,9617Mohamed M.A. ELHAMS 140682 TRY 2,9617Ali El AYOUBI 127493 TRY 2,6841TOPLAM 4750000 TRY 100,00