***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.07.2022 15:28
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 4750000 TRY 100 YOK İşlem Görmüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047753
BIST
15:482.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,71
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.535
15:4817,8613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0892
|Açılış
|: 17,9630
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8786
En Düşük
17,7280
15:4818,1632
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0380
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,2986
En Düşük
18,0114
15:48987,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,47
|Açılış
|: 987,53
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
980,65
BIST En Aktif Hisseler15:46
|DOBUR
|57,75
|14.520.137
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,02
|927.400
|% 9,99
|
|INTEM
|80,45
|50.209.852
|% 9,98
|
|IHAAS
|29,78
|8.323.778
|% 9,97
|
|BIZIM
|20,88
|58.247.254
|% 9,95
|
|KLRHO
|16,11
|174.766.233
|% -10,00
|
|SANEL
|10,00
|5.505.140
|% -9,99
|
|MMCAS
|2,98
|435.599
|% -5,10
|
|UFUK
|85,20
|3.324.254
|% -4,75
|
|KZBGY
|82,25
|28.317.767
|% -4,36
|
|THYAO
|49,50
|2.899.475.393
|% -0,08
|
|EKGYO
|3,24
|1.436.557.844
|% 2,21
|
|GARAN
|15,09
|882.814.854
|% -3,58
|
|YKBNK
|4,77
|875.168.821
|% -0,83
|
|SISE
|20,98
|750.262.062
|% -1,22
|
|EKGYO
|3,24
|1.436.557.844
|% 2,21
|
|SKBNK
|1,60
|476.645.409
|% 7,38
|
|YKBNK
|4,77
|875.168.821
|% -0,83
|
|TSKB
|2,45
|380.524.350
|% 0,82
|
|ODAS
|3,77
|433.716.312
|% -0,53
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8540
|17,8610
|% 0,50
|
|Euro
|18,1339
|18,1570
|% -0,24
|
|Sterlin
|21,3274
|21,4343
|% -0,14
|
|Frank
|18,4294
|18,5405
|% 0,40
|
|Riyal
|4,7361
|4,7598
|% 0,41
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|-1,49
|
|Altın Gr.
|987
|988
|4,47
|
|Cumhuriyet
|6.623
|6.723
|13,00
|
|Tam
|6.666
|6.725
|9,00
|
|Yarım
|3.248
|3.288
|5,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.643
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,52
|18,55
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|0,09
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,42
|