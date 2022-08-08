***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.08.2022 11:32
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MOHAMED ABDELKARIM MOHAMED ABOUMOSTAFA MOHAMED ABDELKARIM MOHAMED ABOUMOSTAFA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici İcrada Görevli Değil Hayır 44.44 Bağımsız Üye Değil
MEHMET EMİN ORAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil
SULEIMAN AHMED SULEIMAN ABU-TAYEH Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil Evet 7.38 Bağımsız Üye Değil İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
AHMET GÜDER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA SAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Hayır 4.27 Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052819
BIST
13:592.788
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 37,30
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.795
En Düşük
2.759
13:5917,9689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0567
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
13:5918,3343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0930
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
13:591.027,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,00
|Açılış
|: 1.027,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.028,18
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler13:57
|NETAS
|22,24
|40.580.799
|% 9,99
|
|DAPGM
|38,96
|58.288.994
|% 9,99
|
|GSRAY
|4,74
|189.563.831
|% 9,98
|
|OBASE
|15,36
|14.009.533
|% 9,95
|
|ORMA
|39,34
|877.925
|% 9,95
|
|ASUZU
|267,30
|14.346.793
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,05
|197.331.202
|% -9,80
|
|KZBGY
|40,08
|17.788.465
|% -9,65
|
|HUNER
|3,32
|86.286.409
|% -9,04
|
|BRKO
|1,80
|1.588.394
|% -8,63
|
|THYAO
|58,45
|2.754.341.533
|% 0,43
|
|EKGYO
|3,69
|1.327.700.886
|% 5,43
|
|EREGL
|28,34
|1.187.103.756
|% 2,76
|
|SISE
|23,86
|1.009.245.104
|% 1,97
|
|AKBNK
|9,35
|1.006.305.542
|% -0,21
|
|EKGYO
|3,69
|1.327.700.886
|% 5,43
|
|SKBNK
|2,41
|423.294.844
|% 9,05
|
|YKBNK
|5,23
|904.350.100
|% -0,19
|
|TSKB
|3,27
|538.125.968
|% 2,83
|
|ZOREN
|2,41
|275.366.611
|% 2,99
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9606
|17,9656
|% 0,30
|
|Euro
|18,3184
|18,3283
|% 0,48
|
|Sterlin
|21,6678
|21,7764
|% 0,51
|
|Frank
|18,6837
|18,7962
|% 0,74
|
|Riyal
|4,7655
|4,7894
|% 0,27
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|4,54
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.028
|4,66
|
|Cumhuriyet
|6.852
|6.955
|5,00
|
|Tam
|6.894
|6.945
|-45,00
|
|Yarım
|3.359
|3.395
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.697
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,19
|20,22
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|0,18
|
|B. Petrol
|93,95
|93,95
|-0,97
|