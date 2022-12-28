***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.12.2022 10:56
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Abdullah SANCAK Operasyon Yetkilisi
Mahmut MUHCU Operasyon Yetkilisi
Kemal PAYZA İş Geliştirme Uzmanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090530
BIST
15:205.372
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -62,82
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
15:2018,7205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0496
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
15:2019,9418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0551
|Açılış
|: 20,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
15:201.085,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,56
|Açılış
|: 1.085,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler15:18
|COSMO
|115,60
|8.882.588
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|1.673.861
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.133.521
|% 9,97
|
|BRKVY
|36,70
|518.396.022
|% 9,95
|
|UZERB
|168,00
|9.076.906
|% 9,73
|
|PLTUR
|17,36
|17.862.884
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|1.376.303
|% -9,89
|
|IMASM
|219,20
|123.635.995
|% -9,79
|
|KOZAL
|598,60
|4.439.987.852
|% -9,70
|
|CMBTN
|558,00
|44.528.238
|% -9,14
|
|KOZAL
|598,60
|4.439.987.852
|% -9,70
|
|THYAO
|139,80
|4.107.092.646
|% -2,31
|
|ENKAI
|32,40
|3.967.228.889
|% 6,02
|
|KRDMD
|17,99
|3.426.419.177
|% 1,30
|
|ASELS
|57,90
|3.129.334.411
|% -0,09
|
|EKGYO
|8,12
|1.775.725.697
|% -2,29
|
|KRDMD
|17,99
|3.426.419.177
|% 1,30
|
|YKBNK
|11,74
|1.822.931.539
|% -0,59
|
|ISCTR
|12,86
|1.835.700.159
|% -1,00
|
|SKBNK
|3,00
|426.408.447
|% -2,60
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7064
|18,7150
|% 0,24
|
|Euro
|19,9291
|19,9432
|% 0,28
|
|Sterlin
|22,5458
|22,6589
|% 0,71
|
|Frank
|20,0832
|20,2041
|% 0,37
|
|Riyal
|4,9638
|4,9887
|% 0,24
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-7,92
|
|Altın Gr.
|1.085
|1.086
|-2,67
|
|Cumhuriyet
|7.293
|7.404
|4,00
|
|Tam
|7.333
|7.385
|-14,00
|
|Yarım
|3.551
|3.616
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.781
|1.807
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,90
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,36
|14,39
|-0,05
|
|B. Petrol
|84,49
|84,49
|-0,19
|