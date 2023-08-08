***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.08.2023 14:37
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET EMİN ORAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Evet 0.68 Bağımsız Üye Değil
AHMET GÜDER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA SAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Hayır 1.51 Bağımsız Üye Değil
HAKAN YILDIZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 26.07.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye
VAHİT ALTUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 26.07.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye
Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi
İç kontrol sistemi
Risk yönetim sistemi
Teftiş birimi
Araştırma birimi
Bilgi sistemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182076
BIST
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15:107.430
En Düşük
|Değişim
|: -0,54%
|| -40,03
|Açılış
|: 7.496
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.399
En Yüksek
7.504
15:1027,0202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0578
|Açılış
|: 27,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,2445
En Düşük
26,9263
15:1029,6075
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0768
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,1939
En Düşük
29,5599
15:101.673,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -7,13
|Açılış
|: 1.673,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,20
|
1.694,99
En Düşük
1.672,95
BIST En Aktif Hisseler15:08
|EKIZ
|26,18
|2.167.285
|% 10,00
|
|KLSER
|58,85
|1.529.021.722
|% 10,00
|
|SARKY
|32,78
|89.584.099
|% 10,00
|
|CVKMD
|325,60
|314.392.199
|% 10,00
|
|ONCSM
|179,50
|99.119.976
|% 9,99
|
|ERSU
|9,72
|101.472.191
|% -10,00
|
|UZERB
|202,50
|5.251.433
|% -9,96
|
|EDIP
|12,75
|28.820.482
|% -8,99
|
|AKSUE
|34,56
|299.147.618
|% -8,57
|
|MMCAS
|9,15
|577.498
|% -8,04
|
|THYAO
|261,70
|8.082.984.987
|% -1,95
|
|KOZAL
|28,22
|4.770.637.698
|% 3,22
|
|ASTOR
|115,00
|4.523.762.467
|% 7,18
|
|ISCTR
|16,37
|3.066.763.679
|% 1,24
|
|YKBNK
|14,88
|2.937.354.766
|% 0,27
|
|EKGYO
|9,01
|1.951.912.939
|% -1,31
|
|AKFGY
|4,96
|1.014.242.688
|% -4,06
|
|YKBNK
|14,88
|2.937.354.766
|% 0,27
|
|SKBNK
|3,19
|600.219.497
|% 2,57
|
|ISCTR
|16,37
|3.066.763.679
|% 1,24
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0119
|27,0174
|% 0,20
|
|Euro
|29,5745
|29,6006
|% -0,28
|
|Sterlin
|34,2147
|34,3863
|% -0,52
|
|Frank
|30,6771
|30,8619
|% -0,37
|
|Riyal
|7,1798
|7,2158
|% 0,12
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|-9,39
|
|Altın Gr.
|1.674
|1.674
|-6,32
|
|Cumhuriyet
|11.431
|11.604
|157,00
|
|Tam
|11.164
|11.247
|101,00
|
|Yarım
|5.586
|5.650
|51,00
|
|Çeyrek
|2.793
|2.825
|26,00
|
|Gümüş.Ons
|22,90
|22,92
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|19,91
|19,93
|-0,16
|
|B. Petrol
|83,58
|83,58
|-1,76
|