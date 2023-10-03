***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAHMET GÜDER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye DeğilMUSTAFA SAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Hayır 1.51 Bağımsız Üye DeğilHAKAN YILDIZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 26.07.2023 İcrada Görevli Evet Bağımsız ÜyeVAHİT ALTUN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 26.07.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız ÜyeMUSTAFA ÖNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 01.08.2023 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız ÜyeŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviAbdullah SANCAK Araştırma YönetmeniMahmut MUHCU Operasyon YetkilisiKemal PAYZA İş Geliştirme UzmanıBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiMAQASID DANIŞMANLIK A.Ş. DANIŞMANLIK 50000 50000 TRY 100 KURUCU ORTAKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198922BIST