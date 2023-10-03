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***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.10.2023 14:27
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMET GÜDER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA SAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Hayır 1.51 Bağımsız Üye Değil
HAKAN YILDIZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 26.07.2023 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye
VAHİT ALTUN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 26.07.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye
MUSTAFA ÖNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 01.08.2023 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye

Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Abdullah SANCAK Araştırma Yönetmeni
Mahmut MUHCU Operasyon Yetkilisi
Kemal PAYZA İş Geliştirme Uzmanı

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
MAQASID DANIŞMANLIK A.Ş. DANIŞMANLIK 50000 50000 TRY 100 KURUCU ORTAK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198922


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Cumhuriyet 11.073 11.241 25,00  
Tam 10.854 10.947 7,00  
Yarım 5.444 5.490 -2,00  
Çeyrek 2.714 2.745 -1,00  
Gümüş.Ons 21,25 21,28 0,22  
Gümüş Gr. 18,74 18,76 0,18  
B. Petrol 90,74 90,74 0,03  
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