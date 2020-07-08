***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.07.2020 10:26
***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.092,14 % 0,052508 % 0,560085 % 1.066,662781
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856558
BIST
10:30119.893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 554,35
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
119.934
En Düşük
119.173
10:306,8650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0073
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8658
En Düşük
6,8525
10:307,7525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0155
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7529
En Düşük
7,7149
10:30395,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,04
|Açılış
|: 395,93
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
396,34
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|228,90
|1.881.519
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|3.320.818
|% 9,99
|
|LKMNH
|8,73
|28.346.488
|% 9,95
|
|BMELK
|6,20
|62.422
|% 9,54
|
|KENT
|818,20
|11.387.098
|% 7,94
|
|HALKS
|3,53
|36.359
|% -6,37
|
|DMSAS
|5,70
|560.457
|% -5,79
|
|FENER
|13,05
|33.627.107
|% -5,30
|
|KAPLM
|9,88
|47.461
|% -5,00
|
|RAYSG
|6,09
|253.854
|% -4,99
|
|EKGYO
|2,29
|562.922.014
|% 2,23
|
|PETKM
|4,41
|386.078.882
|% -0,23
|
|TKFEN
|18,60
|311.759.457
|% 3,28
|
|SISE
|6,38
|304.459.937
|% -1,69
|
|TRKCM
|4,33
|301.058.268
|% 2,61
|
|EKGYO
|2,29
|562.922.014
|% 2,23
|
|PETKM
|4,41
|386.078.882
|% -0,23
|
|IHLGM
|1,93
|143.805.894
|% 2,66
|
|TRKCM
|4,33
|301.058.268
|% 2,61
|
|DOHOL
|2,41
|129.290.383
|% 3,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5912
|8,6343
|% 0,15
|
|Frank
|7,2583
|7,3021
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8235
|1,8326
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-0,03
|
|Altın Gr.
|396
|396
|-0,09
|
|Cumhuriyet
|2.616
|2.655
|71,10
|
|Tam
|2.639
|2.651
|0,10
|
|Yarım
|1.282
|1.297
|0,10
|
|Çeyrek
|641
|649
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|18,34
|18,38
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|4,04
|4,05
|0,01
|
|B. Petrol
|42,95
|42,95
|-0,13
|