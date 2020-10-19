***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
19.10.2020 11:04
***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
3. DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 156,82 % 0,0105 % 0,00109 % 10,382589
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882312
BIST
11:241.201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 8,08
|Açılış
|: 1.195
|
|Önceki Kapanış
|: 1.193
|
1.202
En Düşük
1.195
11:247,8940
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0393
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9320
|
7,9379
En Düşük
7,8706
11:249,2633
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0328
|Açılış
|: 9,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2800
|
9,3066
En Düşük
9,2236
11:24484,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,21
|Açılış
|: 484,79
|
|Önceki Kapanış
|: 484,61
|
486,73
En Düşük
482,70
BIST En Aktif Hisseler11:23
|SNGYO
|2,75
|103.658.288
|% 10,00
|
|MARTI
|1,76
|58.032.163
|% 10,00
|
|BFREN
|908,70
|72.056.454
|% 10,00
|
|KARTN
|845,90
|3.312.544
|% 10,00
|
|KONYA
|568,70
|10.639.808
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,68
|5.402.925
|% -10,00
|
|KENT
|297,00
|130.680
|% -10,00
|
|MERKO
|21,60
|6.039.403
|% -10,00
|
|ARTI
|11,92
|603.307
|% -9,97
|
|COSMO
|8,78
|30.317
|% -9,95
|
|GARAN
|7,34
|822.572.192
|% 2,23
|
|SKBNK
|1,97
|374.846.305
|% 7,07
|
|ALBRK
|1,72
|324.964.777
|% 5,52
|
|PETKM
|4,55
|296.900.919
|% -1,73
|
|AKBNK
|5,31
|251.714.243
|% 2,12
|
|SKBNK
|1,97
|374.846.305
|% 7,07
|
|ALBRK
|1,72
|324.964.777
|% 5,52
|
|TSKB
|1,40
|212.050.064
|% 9,37
|
|IHLGM
|1,41
|175.656.337
|% -5,53
|
|GARAN
|7,34
|822.572.192
|% 2,23
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8899
|7,8936
|% -0,50
|
|Euro
|9,2553
|9,2643
|% -0,34
|
|Sterlin
|10,2014
|10,2526
|% -0,16
|
|Frank
|8,5958
|8,6476
|% -0,47
|
|Riyal
|2,0974
|2,1079
|% -0,54
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.910
|9,89
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-6,00
|
|Tam
|3.191
|3.271
|5,77
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|2,80
|
|Çeyrek
|774
|791
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,67
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,09
|
|B. Petrol
|42,84
|42,84
|-0,09
|
Seans Raporu
11:23
daha fazla
-
11:36JANTS
Yüzde 6.83 oranında artışla 197.00 lira fiyatla işlem gören hissede 120, 389 adet işlem
-
11:35DEVA
Yüzde 4.75 oranında artışla 21.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 858, 867 adet işlem
-
11:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 63 artarak (% 0.61 ) 1, 091
-
11:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CMBTN, CEOEM, FORMT, ETYAT, SNGYO, DAGHL, YBTAS, EUYO, BFREN, BRKO
-
11:34
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BALAT, KENT, YAPRK, ARTI, MERKO, DAGI, EMNIS, BASCM, KERVN, IHGZT