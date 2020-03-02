***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-81.981 0Net Dönem Karı (Zararı)1.172 0NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.247 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -1.247 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-81.906 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 75 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler19 -81.981 0FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-81.981 0Alınan Faiz12 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI81.981 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 81.981 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)0 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 0 0Finansal Varlıklar19 83.228 0TOPLAM VARLIKLAR83.228 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 75 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)75 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)83.153 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)0 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 1.172 0Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 81.981 0Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)83.153 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 1.247 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.247 0Yönetim Ücretleri8 -74 0Saklama Ücretleri8 0 0Denetim Ücretleri8 0 0Kurul Ücretleri8 0 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 0 0ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-75 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.172 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)14 0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.172 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.172 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823632BIST