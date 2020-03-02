***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-136.088 0Net Dönem Karı (Zararı)608 0NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-702 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -509 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -193 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-136.503 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 94 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler19 -136.597 0FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-136.597 0Alınan Faiz12 509 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI136.088 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 136.088 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)0 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 0 0Finansal Varlıklar19 136.790 0TOPLAM VARLIKLAR136.790 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 94 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)94 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)136.696 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)0 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)608 0Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 136.088 0Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 136.696 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 509 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 193 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ702 0Yönetim Ücretleri8 -93Saklama Ücretleri8 0 0Denetim Ücretleri8 0 0Kurul Ücretleri8 -1 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 0 0ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-94 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)608 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)608 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)608 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823649BIST