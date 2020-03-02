***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
02.03.2020 20:44
***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-136.088 0
Net Dönem Karı (Zararı)
608 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-702 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -509 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -193 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-136.503 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 94 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 -136.597 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-136.597 0
Alınan Faiz
12 509 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
136.088 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 136.088 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 0 0
Finansal Varlıklar
19 136.790 0
TOPLAM VARLIKLAR
136.790 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 94 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
94 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
136.696 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
608 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 136.088 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 136.696 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 509 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 193 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
702 0
Yönetim Ücretleri
8 -93
Saklama Ücretleri
8 0 0
Denetim Ücretleri
8 0 0
Kurul Ücretleri
8 -1 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 0 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-94 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
608 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
608 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
608 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823649
BIST