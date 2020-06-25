MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

BIST En Aktif Hisseler
|KSTUR
|53,90
|460.953
|% 10,00
|AYEN
|4,85
|257.455.108
|% 9,98
|ORGE
|6,34
|101.431.703
|% 9,88
|ISBIR
|1.124,80
|615.480
|% 9,74
|GEREL
|5,16
|28.100.171
|% 8,63
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,4895
|8,5320
|% 0,05
|Frank
|7,1919
|7,2352
|% -0,10
|Riyal
|1,8219
|1,8310
|% 0,03
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|0,55
|Altın Gr.
|387
|387
|-1,17
|Cumhuriyet
|2.509
|2.528
|-7,70
|Tam
|2.582
|2.594
|-5,90
|Yarım
|1.254
|1.269
|-2,90
|Çeyrek
|627
|635
|-1,50
|Gümüş.Ons
|17,62
|17,66
|0,13
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,86
|0,00
|B. Petrol
|39,78
|39,78
|-0,53
Seans Raporu
- 16:11BAYRK Yüzde -6.07 oranında düşüşle 7.89 lira fiyatla işlem gören hissede 930, 547 adet işlem
- 16:08XU100 Endeks 114, 113 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 13, 318.00 milyon TL de
- 16:08AKMGY Yüzde -5.69 oranında düşüşle 31.18 lira fiyatla işlem gören hissede 326, 448 adet işlem
- 16:06SMART Yüzde -8.07 oranında düşüşle 8.09 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 302, 844 adet işlem
- 16:05BAYRK Yüzde -5.48 oranında düşüşle 7.94 lira fiyatla işlem gören hissede 924, 969 adet işlem