***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklamalar30/06/2020 Dönemine Ait Faaliyet Raporumuz PDF dosyası olarak ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870426BIST