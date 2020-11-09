***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
09.11.2020 15:01
***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok.
Açıklamalar
30 Eylül 2020 Ara Döneme Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz PDF dosyası olarak ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887126
BIST
16:211.233
En Yüksek
|Değişim
|: 3,44%
|| 40,98
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.235
En Düşük
1.211
16:218,0510
En Yüksek
|Değişim
|: -5,50%
|| -0,4683
|Açılış
|: 8,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,0021
16:219,5818
En Yüksek
|Değişim
|: -5,38%
|| -0,5446
|Açılış
|: 9,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,5092
16:21489,26
En Yüksek
|Değişim
|: -8,52%
|| -45,56
|Açılış
|: 489,26
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
488,85
BIST En Aktif Hisseler16:20
|TAVHL
|15,95
|330.423.976
|% 10,00
|
|DOCO
|337,70
|153.554.644
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.342,40
|67.332.838
|% 10,00
|
|MARTI
|2,64
|17.095.624
|% 10,00
|
|ACSEL
|18,37
|19.602.849
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,53
|387.082.914
|% -15,00
|
|EUYO
|8,46
|966.030
|% -10,00
|
|RTALB
|43,16
|258.498.159
|% -9,97
|
|GLRYH
|13,32
|21.385.972
|% -9,63
|
|KLGYO
|10,90
|193.092.572
|% -8,79
|
|GARAN
|7,51
|4.027.833.799
|% 7,59
|
|THYAO
|10,68
|1.733.996.970
|% 9,99
|
|PETKM
|4,45
|1.506.352.943
|% 3,73
|
|YKBNK
|2,50
|1.091.427.546
|% 7,30
|
|AKBNK
|5,41
|1.079.763.070
|% 7,77
|
|GARAN
|7,51
|4.027.833.799
|% 7,59
|
|YKBNK
|2,50
|1.091.427.546
|% 7,30
|
|PETKM
|4,45
|1.506.352.943
|% 3,73
|
|SKBNK
|1,53
|387.082.914
|% -15,00
|
|ODAS
|3,68
|847.704.995
|% 2,22
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0512
|8,0582
|% -5,41
|
|Euro
|9,5761
|9,5913
|% -5,28
|
|Sterlin
|10,5761
|10,6291
|% -5,33
|
|Frank
|8,8413
|8,8945
|% -6,22
|
|Riyal
|2,1403
|2,1510
|% -5,49
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.894
|-58,84
|
|Altın Gr.
|492
|492
|-43,01
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|-281,00
|
|Tam
|3.253
|3.339
|-292,07
|
|Yarım
|1.572
|1.615
|-141,28
|
|Çeyrek
|789
|808
|-70,64
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,59
|-1,03
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,66
|
|B. Petrol
|43,29
|43,29
|3,84
|
Seans Raporu
16:20
daha fazla
-
16:35MAVI
Yüzde 7.59 oranında artışla 41.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 861, 596 adet işlem
-
16:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 38, 71 artarak (% 3.62 ) 1, 107
-
16:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGEEN, BMELK, SODSN, UZERB, YAPRK, MEGAP, MARKA, EUKYO, BRKSN, GSRAY
-
16:34
Tabandan işlem gören hisse senetleri : RTALB, EUYO
-
16:34
EGEEN, AKBNK, MEGAP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında