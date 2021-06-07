***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar31 Mart 2021 ara döneme ait Yönetim kurulu Faaliyet Raporumuz PDF dosyası olarak ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940619BIST