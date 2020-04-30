***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.750.000 -19.669 2.730.331 2.730.331Transferler-19.669 19.669 0 0Dönem Karı (Zararı)-705.981 -705.981 -705.981Dönem Sonu Bakiyeler2.750.000 -19.669 -705.981 2.024.350 2.024.350Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.750.000 -19.669 -705.981 2.024.350 2.024.350Transferler-705.981 705.981 0 0Dönem Karı (Zararı)-1.618.940 -1.618.940 -201.663 -1.820.603Sermaye Arttırımı170.000 170.000 170.000Sermaye Avansı181.000 181.000 181.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)1.679.600 1.679.600 1.679.600Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler99.800 99.800Dönem Sonu Bakiyeler2.920.000 181.000 1.679.600 -725.650 -1.618.940 2.436.010 -101.863 2.334.147Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-37.929 -2.637.435Dönem Karı (Zararı)-1.820.603 -705.981Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-283.604 140.404Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 15.622 11.318Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler494 10.488Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 494 10.488Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 316.358Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler4 0 316.358Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 -299.720 -197.760İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.066.278 -2.071.858Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4 1.738.387 -2.054.745Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-93.508 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -93.508 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6-24 -92.810 -11.792İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6-24 -57.360 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -35.450 -11.792Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 -2.500 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler196.363 6.992İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 196.363 6.992Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 36.686 16.969Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6-24 155.947 -34.347İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6-24 146.028 -32.434İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 9.919 -1.913Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)7 157.360 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-29.647 5.065Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)15 -29.647 5.065Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-37.929 -2.637.435Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-12.637 -67.723Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.637 -67.723Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -12.637 -67.723FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI125.365 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.849.600Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri.963 51.164Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.140.165 51.164Finansal Yatırımlar4 0 1.738.387Ticari Alacaklar5 93.508 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 93.508 0Diğer Alacaklar6-24 100.420 9.610İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-24 57.360 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 43.060 9.610Peşin Ödenmiş Giderler7 2.500 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 2.500 0Diğer Dönen Varlıklar15 29.647 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 29.647 0ARA TOPLAM2.366.240 1.799.161TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.366.240 1.799.161DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar6 4.182 2.182İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 4.182 2.182Maddi Duran Varlıklar8 53.420 56.405Mobilya ve Demirbaşlar53.420 56.405Ertelenmiş Vergi Varlığı22 503.028 203.308TOPLAM DURAN VARLIKLAR560.630 261.895TOPLAM VARLIKLAR2.926.870 2.061.056KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Finansal Yükümlülükler10 9.167 0Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler10 9.167 0Ticari Borçlar5 203.355 6.992İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 203.355 6.992Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 53.655 16.969Diğer Borçlar6-24 158.204 2.257İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-24 146.028 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 12.176 2.257Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 157.360 0ARA TOPLAM581.741 26.218TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER581.741 26.218UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar13 10.982 10.488Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 10.982 10.488TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.982 10.488TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER592.723 36.706ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.436.010 2.024.350Ödenmiş Sermaye14 2.920.000 2.750.000Sermaye Avansı14 181.000 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14 1.679.600 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 -725.650 -19.669Net Dönem Karı veya Zararı14 -1.618.940 -705.981Kontrol Gücü Olmayan Paylar-101.863 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.334.147 2.024.350TOPLAM KAYNAKLAR2.926.870 2.061.056Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 2.055.057 5.032.810Satışların Maliyeti16 -2.143.489 -4.942.753TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-88.432 90.057BRÜT KAR (ZARAR)-88.432 90.057Genel Yönetim Giderleri17-18 -2.212.220 -1.034.071Pazarlama Giderleri17-18 -413.593 -1.050Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 598.139 343.376Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -4.217 -329.690ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.120.323 -931.378Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 0 27.637FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.120.323 -903.741SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.120.323 -903.741Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri299.720 197.760Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 299.720 197.760SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.820.603 -705.981DÖNEM KARI (ZARARI)-1.820.603 -705.981Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar14 -201.663 0Ana Ortaklık Payları-1.618.940 -705.981Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.820.603 -705.981Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar14 -201.663 0Ana Ortaklık Payları-1.618.940 -705.981http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841610BIST