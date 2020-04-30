***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
30.04.2020 15:47
***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.750.000 -19.669 2.730.331 2.730.331
Transferler
-19.669 19.669 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-705.981 -705.981 -705.981
Dönem Sonu Bakiyeler
2.750.000 -19.669 -705.981 2.024.350 2.024.350
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.750.000 -19.669 -705.981 2.024.350 2.024.350
Transferler
-705.981 705.981 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-1.618.940 -1.618.940 -201.663 -1.820.603
Sermaye Arttırımı
170.000 170.000 170.000
Sermaye Avansı
181.000 181.000 181.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
1.679.600 1.679.600 1.679.600
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
99.800 99.800
Dönem Sonu Bakiyeler
2.920.000 181.000 1.679.600 -725.650 -1.618.940 2.436.010 -101.863 2.334.147
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-37.929 -2.637.435
Dönem Karı (Zararı)
-1.820.603 -705.981
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-283.604 140.404
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 15.622 11.318
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
494 10.488
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 494 10.488
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 316.358
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4 0 316.358
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -299.720 -197.760
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.066.278 -2.071.858
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 1.738.387 -2.054.745
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-93.508 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -93.508 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-24 -92.810 -11.792
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-24 -57.360 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -35.450 -11.792
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -2.500 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
196.363 6.992
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 196.363 6.992
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 36.686 16.969
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-24 155.947 -34.347
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-24 146.028 -32.434
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 9.919 -1.913
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7 157.360 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.647 5.065
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
15 -29.647 5.065
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-37.929 -2.637.435
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.637 -67.723
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.637 -67.723
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -12.637 -67.723
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
125.365 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.849.600
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
.963 51.164
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.140.165 51.164
Finansal Yatırımlar
4 0 1.738.387
Ticari Alacaklar
5 93.508 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 93.508 0
Diğer Alacaklar
6-24 100.420 9.610
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-24 57.360 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 43.060 9.610
Peşin Ödenmiş Giderler
7 2.500 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 2.500 0
Diğer Dönen Varlıklar
15 29.647 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 29.647 0
ARA TOPLAM
2.366.240 1.799.161
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.366.240 1.799.161
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
6 4.182 2.182
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 4.182 2.182
Maddi Duran Varlıklar
8 53.420 56.405
Mobilya ve Demirbaşlar
53.420 56.405
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 503.028 203.308
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
560.630 261.895
TOPLAM VARLIKLAR
2.926.870 2.061.056
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Finansal Yükümlülükler
10 9.167 0
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
10 9.167 0
Ticari Borçlar
5 203.355 6.992
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 203.355 6.992
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 53.655 16.969
Diğer Borçlar
6-24 158.204 2.257
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-24 146.028 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 12.176 2.257
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 157.360 0
ARA TOPLAM
581.741 26.218
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
581.741 26.218
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 10.982 10.488
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 10.982 10.488
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.982 10.488
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
592.723 36.706
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.436.010 2.024.350
Ödenmiş Sermaye
14 2.920.000 2.750.000
Sermaye Avansı
14 181.000 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 1.679.600 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 -725.650 -19.669
Net Dönem Karı veya Zararı
14 -1.618.940 -705.981
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-101.863 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.334.147 2.024.350
TOPLAM KAYNAKLAR
2.926.870 2.061.056
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 2.055.057 5.032.810
Satışların Maliyeti
16 -2.143.489 -4.942.753
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-88.432 90.057
BRÜT KAR (ZARAR)
-88.432 90.057
Genel Yönetim Giderleri
17-18 -2.212.220 -1.034.071
Pazarlama Giderleri
17-18 -413.593 -1.050
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 598.139 343.376
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -4.217 -329.690
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.120.323 -931.378
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 0 27.637
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.120.323 -903.741
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.120.323 -903.741
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
299.720 197.760
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 299.720 197.760
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.820.603 -705.981
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.820.603 -705.981
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14 -201.663 0
Ana Ortaklık Payları
-1.618.940 -705.981
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.820.603 -705.981
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14 -201.663 0
Ana Ortaklık Payları
-1.618.940 -705.981
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841610
BIST