***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 2.750.000 -19.669 -705.981 2.024.350 0 2.024.350Transferler14 -705.981 705.981Dönem Karı (Zararı)14 -246.836 -246.836 -11.559 -258.395Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler14 24.950 24.950Dönem Sonu Bakiyeler14 2.750.000 -725.650 -246.836 14 2.920.000 181.000 1.679.600 -725.650 -1.618.940 2.436.010 -101.863 2.334.147Transferler14 -1.618.940 1.618.940 0 0 0Dönem Karı (Zararı)14 -651.515 -651.515 -39.471 -690.986Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)14 -296 -296 0 -296Sermaye Avansı14 235.230 235.230 0 235.230Dönem Sonu Bakiyeler2.920.000 416.230 1.679.600 -296 -2.344.590 -651.515 2.019.429 -141.334 1.878.095Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.753.904 510.897Dönem Karı (Zararı)-690.986 -258.395Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-690.986 -258.395Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler169.455 270.330Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9 89.023 3.679Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.135 4.082Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 1.135 4.082Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler18.607 156.207Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler4 18.607 156.207Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 42.314 106.362Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler22 18.376 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.232.373 508.998Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4 -979.446 555.493Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -236.380 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -236.380 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6-24 -10.666 3.351İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6-24 57.360 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -68.026 3.351Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 -95.094 -66.832Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 64.771 -868İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 64.771 -868Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 -5.405 -13.902Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6-24 43.965 32.318İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6-24 45.051 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -1.086 32.318İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-14.118 -562Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)15 -14.118 -562Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.753.904 520.933Vergi İadeleri (Ödemeleri)23 0 -10.036YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-19.706 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-19.706 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -19.706 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-316.038 24.950Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri14 235.230Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-8.535Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri12 -8.535Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları10 -94.131Vergi İadeleri (Ödemeleri)23 0 11.559Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)3 -448.602 13.391YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.089.648 535.847NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.089.648 535.847DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.140.165 51.164DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ50.517 587.011Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 499.119 2.140.165Finansal Yatırımlar4 960.839 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar4 960.839 0Ticari Alacaklar5 329.508 93.508İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 329.508 93.508Diğer Alacaklar6-24 110.336 100.420İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-24 0 57.360İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 110.336 43.060Peşin Ödenmiş Giderler7 97.594 2.500İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 97.594 2.500Diğer Dönen Varlıklar15 43.765 29.647İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 43.765 29.647ARA TOPLAM2.041.161 2.366.240TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.041.161 2.366.240DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar6 4.932 4.182İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 4.932 4.182Maddi Duran Varlıklar8 67.931 53.420Tesis, Makine ve Cihazlar8 41.438 32.586Mobilya ve Demirbaşlar8 26.493 20.834Kullanım Hakkı Varlıkları9 586.800 0Ertelenmiş Vergi Varlığı23 483.406 503.028TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.143.069 560.630TOPLAM VARLIKLAR3.184.230 2.926.870KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar10 325.424 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar10 325.424 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 325.424 0Diğer Finansal Yükümlülükler12 632 9.167Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler12 632 9.167Ticari Borçlar5 268.506 203.355İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 268.506 203.355Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 48.250 53.655Diğer Borçlar6-24 202.169 158.204İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-24 191.079 146.028İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 11.090 12.176Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 157.360 157.360İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 157.360 157.360ARA TOPLAM1.002.341 581.741TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.002.341 581.741UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar10 269.449 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar269.449 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 269.449 0Uzun Vadeli Karşılıklar13 11.737 10.982Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 11.737 10.982Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 22.608 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER303.794 10.982TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.306.135 592.723ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.019.429 2.436.010Ödenmiş Sermaye14 2.920.000 2.920.000Sermaye Avansı14 416.230 181.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14 1.679.600 1.679.600Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-296 0Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-296 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -296 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 -2.344.590 -725.650Net Dönem Karı veya Zararı14 -651.515 -1.618.940Kontrol Gücü Olmayan Paylar14 -141.334 -101.863TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.878.095 2.334.147TOPLAM KAYNAKLAR3.184.230 2.926.870Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 29.128 932.955Satışların Maliyeti16 0 -920.538TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)29.128 12.417BRÜT KAR (ZARAR)29.128 12.417Genel Yönetim Giderleri17-18 -812.363 -329.686Pazarlama Giderleri17-18 -29.220 -643Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 283.159 167.141Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -82.393 -1.262Diğer Kazançlar (Kayıplar)21 -18.607 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-630.296 -152.033FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-630.296 -152.033Finansman Giderleri22 -18.376 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-648.672 -152.033Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-42.314 -106.362Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -42.314 -106.362SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-690.986 -258.395DÖNEM KARI (ZARARI)-690.986 -258.395Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar14 -39.471 -11.559Ana Ortaklık Payları14 -651.515 -246.836Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-296 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -380 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler84 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13 84 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar