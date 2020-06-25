***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
25.06.2020 14:42
***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 2.750.000 -19.669 -705.981 2.024.350 0 2.024.350
Transferler
14 -705.981 705.981
Dönem Karı (Zararı)
14 -246.836 -246.836 -11.559 -258.395
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
14 24.950 24.950
Dönem Sonu Bakiyeler
14 2.750.000 -725.650 -246.836 14 2.920.000 181.000 1.679.600 -725.650 -1.618.940 2.436.010 -101.863 2.334.147
Transferler
14 -1.618.940 1.618.940 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
14 -651.515 -651.515 -39.471 -690.986
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
14 -296 -296 0 -296
Sermaye Avansı
14 235.230 235.230 0 235.230
Dönem Sonu Bakiyeler
2.920.000 416.230 1.679.600 -296 -2.344.590 -651.515 2.019.429 -141.334 1.878.095
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.753.904 510.897
Dönem Karı (Zararı)
-690.986 -258.395
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-690.986 -258.395
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
169.455 270.330
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 89.023 3.679
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.135 4.082
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.135 4.082
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
18.607 156.207
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4 18.607 156.207
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 42.314 106.362
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
22 18.376 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.232.373 508.998
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -979.446 555.493
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -236.380 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -236.380 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-24 -10.666 3.351
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-24 57.360 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -68.026 3.351
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -95.094 -66.832
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 64.771 -868
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 64.771 -868
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -5.405 -13.902
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-24 43.965 32.318
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-24 45.051 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -1.086 32.318
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.118 -562
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
15 -14.118 -562
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.753.904 520.933
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 0 -10.036
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.706 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.706 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -19.706 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-316.038 24.950
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
14 235.230
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-8.535
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
12 -8.535
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -94.131
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 0 11.559
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3 -448.602 13.391
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.089.648 535.847
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.089.648 535.847
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.140.165 51.164
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
50.517 587.011
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 499.119 2.140.165
Finansal Yatırımlar
4 960.839 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4 960.839 0
Ticari Alacaklar
5 329.508 93.508
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 329.508 93.508
Diğer Alacaklar
6-24 110.336 100.420
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-24 0 57.360
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 110.336 43.060
Peşin Ödenmiş Giderler
7 97.594 2.500
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 97.594 2.500
Diğer Dönen Varlıklar
15 43.765 29.647
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 43.765 29.647
ARA TOPLAM
2.041.161 2.366.240
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.041.161 2.366.240
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
6 4.932 4.182
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 4.932 4.182
Maddi Duran Varlıklar
8 67.931 53.420
Tesis, Makine ve Cihazlar
8 41.438 32.586
Mobilya ve Demirbaşlar
8 26.493 20.834
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 586.800 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 483.406 503.028
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.143.069 560.630
TOPLAM VARLIKLAR
3.184.230 2.926.870
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 325.424 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 325.424 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 325.424 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
12 632 9.167
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
12 632 9.167
Ticari Borçlar
5 268.506 203.355
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 268.506 203.355
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 48.250 53.655
Diğer Borçlar
6-24 202.169 158.204
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-24 191.079 146.028
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 11.090 12.176
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 157.360 157.360
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 157.360 157.360
ARA TOPLAM
1.002.341 581.741
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.002.341 581.741
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 269.449 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
269.449 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 269.449 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 11.737 10.982
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 11.737 10.982
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 22.608 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
303.794 10.982
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.306.135 592.723
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.019.429 2.436.010
Ödenmiş Sermaye
14 2.920.000 2.920.000
Sermaye Avansı
14 416.230 181.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 1.679.600 1.679.600
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-296 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-296 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -296 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 -2.344.590 -725.650
Net Dönem Karı veya Zararı
14 -651.515 -1.618.940
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14 -141.334 -101.863
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.878.095 2.334.147
TOPLAM KAYNAKLAR
3.184.230 2.926.870
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 29.128 932.955
Satışların Maliyeti
16 0 -920.538
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
29.128 12.417
BRÜT KAR (ZARAR)
29.128 12.417
Genel Yönetim Giderleri
17-18 -812.363 -329.686
Pazarlama Giderleri
17-18 -29.220 -643
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 283.159 167.141
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -82.393 -1.262
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
21 -18.607 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-630.296 -152.033
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-630.296 -152.033
Finansman Giderleri
22 -18.376 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-648.672 -152.033
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-42.314 -106.362
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -42.314 -106.362
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-690.986 -258.395
DÖNEM KARI (ZARARI)
-690.986 -258.395
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14 -39.471 -11.559
Ana Ortaklık Payları
14 -651.515 -246.836
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-296 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -380 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
84 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 84 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar