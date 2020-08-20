***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
20.08.2020 17:33
***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13 2.750.000 -19.669 -705.981 2.024.350 0 2.024.350
Transferler
13 -705.981 705.981
Dönem Karı (Zararı)
13 -578.713 -578.713 -71.757 -650.470
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
13 99.800 99.800
Dönem Sonu Bakiyeler
13 2.750.000 -725.650 -578.713 1.445.637 28.043 1.473.680
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13 2.920.000 181.000 1.679.600 -725.650 -1.618.940 2.436.010 -101.863 2.334.147
Transferler
13 -1.618.940 1.618.940
Dönem Karı (Zararı)
13 -1.313.929 -1.313.929 -56.342 -1.370.271
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13 -2.618 -2.618 -2.618
Sermaye Avansı
13 1.258.488 aflardan Diğer Alacaklar
7.2 4.932 4.182
Maddi Duran Varlıklar
9 62.373 53.420
Tesis, Makine ve Cihazlar
9 38.015 32.586
Mobilya ve Demirbaşlar
9 24.358 20.834
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 607.959 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 596.158 503.028
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.271.422 560.630
TOPLAM VARLIKLAR
3.531.635 2.926.870
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
393.517 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.1 393.517 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.1 393.517 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
5.2 0 9.167
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
5.2 0 9.167
Ticari Borçlar
6.2 235.612 203.355
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.2 235.612 203.355
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 56.680 53.655
Diğer Borçlar
7.3-24 204.849 158.204
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 191.079 146.028
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.3 13.770 12.176
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 157.360 157.360
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 157.360 157.360
ARA TOPLAM
1.048.018 581.741
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.048.018 581.741
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
229.935 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.1 229.935 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.1 229.935 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 33.936 10.982
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 33.936 10.982
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
263.871 10.982
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.311.889 592.723
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.377.951 2.436.010
Ödenmiş Sermaye
13 2.920.000 2.920.000
Sermaye Avansı
13 1.439.488 181.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 1.679.600 1.679.600
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -2.618 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -2.344.590 -725.650
Net Dönem Karı veya Zararı
13 -1.313.929 -1.618.940
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 -158.205 -101.863
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.219.746 2.334.147
TOPLAM KAYNAKLAR
3.531.635 2.926.870
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 1.121.962 1.980.989 868.072 1.048.034
Satışların Maliyeti
15 -790.447 -2.135.014 -790.447 -1.214.476
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
331.515 -154.025 77.625 -166.442
BRÜT KAR (ZARAR)
331.515 -154.025 77.625 -166.442
Genel Yönetim Giderleri
16-17 -1.721.544 -778.064 -909.181 -448.378
Pazarlama Giderleri
16-17 -30.375 -34.744 -1.155 -34.101
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 81.018 353.995 22.621 186.854
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -81.300 -3.472 1.093 -2.210
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.420.686 -616.310 -808.997 -464.277
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 12.754
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -5.853
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.426.539 -616.310 -796.243 -464.277
Finansman Giderleri
21 -36.124 0 -17.748 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.462.663 -616.310 -813.991 -464.277
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
92.392 -34.160 134.706 72.202
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 92.392 -34.160 134.706 72.202
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.370.271 -650.470 -679.285 -392.075
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.370.271 -650.470 -679.285 -392.075
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-56.342 -71.757 -16.871 -60.198
Ana Ortaklık Payları
-1.313.929 -578.713 -662.414 -331.877
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.618 0 -2.322 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -3.356 0 -2.976 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
. 738 0 654 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
738 0 654 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.618 0 -2.322 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.372.889 -650.470 -681.607 -392.075
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-56.342 -71.757 -16.871 -60.198
Ana Ortaklık Payları
-1.316.547 -578.713 -664.736 -331.877
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870425
BIST