***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 2.750.000 -19.669 -705.981 2.024.350 0 2.024.350Transferler13 -705.981 705.981Dönem Karı (Zararı)13 -578.713 -578.713 -71.757 -650.470Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler13 99.800 99.800Dönem Sonu Bakiyeler13 2.750.000 -725.650 -578.713 1.445.637 28.043 1.473.680Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 2.920.000 181.000 1.679.600 -725.650 -1.618.940 2.436.010 -101.863 2.334.147Transferler13 -1.618.940 1.618.940Dönem Karı (Zararı)13 -1.313.929 -1.313.929 -56.342 -1.370.271Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)13 -2.618 -2.618 -2.618Sermaye Avansı13 1.258.488 aflardan Diğer Alacaklar7.2 4.932 4.182Maddi Duran Varlıklar9 62.373 53.420Tesis, Makine ve Cihazlar9 38.015 32.586Mobilya ve Demirbaşlar9 24.358 20.834Kullanım Hakkı Varlıkları10 607.959 0Ertelenmiş Vergi Varlığı22 596.158 503.028TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.271.422 560.630TOPLAM VARLIKLAR3.531.635 2.926.870KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar393.517 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5.1 393.517 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.1 393.517 0Diğer Finansal Yükümlülükler5.2 0 9.167Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler5.2 0 9.167Ticari Borçlar6.2 235.612 203.355İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6.2 235.612 203.355Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 56.680 53.655Diğer Borçlar7.3-24 204.849 158.204İlişkili Taraflara Diğer Borçlar24 191.079 146.028İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7.3 13.770 12.176Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 157.360 157.360İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 157.360 157.360ARA TOPLAM1.048.018 581.741TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.048.018 581.741UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar229.935 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5.1 229.935 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.1 229.935 0Uzun Vadeli Karşılıklar12 33.936 10.982Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 33.936 10.982Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER263.871 10.982TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.311.889 592.723ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.377.951 2.436.010Ödenmiş Sermaye13 2.920.000 2.920.000Sermaye Avansı13 1.439.488 181.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13 1.679.600 1.679.600Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 -2.618 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 -2.344.590 -725.650Net Dönem Karı veya Zararı13 -1.313.929 -1.618.940Kontrol Gücü Olmayan Paylar13 -158.205 -101.863TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.219.746 2.334.147TOPLAM KAYNAKLAR3.531.635 2.926.870Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 1.121.962 1.980.989 868.072 1.048.034Satışların Maliyeti15 -790.447 -2.135.014 -790.447 -1.214.476TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)331.515 -154.025 77.625 -166.442BRÜT KAR (ZARAR)331.515 -154.025 77.625 -166.442Genel Yönetim Giderleri16-17 -1.721.544 -778.064 -909.181 -448.378Pazarlama Giderleri16-17 -30.375 -34.744 -1.155 -34.101Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 81.018 353.995 22.621 186.854Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -81.300 -3.472 1.093 -2.210ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.420.686 -616.310 -808.997 -464.277Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 12.754Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -5.853FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.426.539 -616.310 -796.243 -464.277Finansman Giderleri21 -36.124 0 -17.748 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.462.663 -616.310 -813.991 -464.277Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri92.392 -34.160 134.706 72.202Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 92.392 -34.160 134.706 72.202SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.370.271 -650.470 -679.285 -392.075DÖNEM KARI (ZARARI)-1.370.271 -650.470 -679.285 -392.075Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-56.342 -71.757 -16.871 -60.198Ana Ortaklık Payları-1.313.929 -578.713 -662.414 -331.877Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.618 0 -2.322 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -3.356 0 -2.976 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler. 738 0 654 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri738 0 654 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.618 0 -2.322 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.372.889 -650.470 -681.607 -392.075Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-56.342 -71.757 -16.871 -60.198Ana Ortaklık Payları-1.316.547 -578.713 -664.736 -331.877http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870425BIST