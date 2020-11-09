***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 2.750.000 -19.669 -705.981 2.024.350 0 2.024.350Transferler13 -705.981 705.981 0 0 0Dönem Karı (Zararı)13 -1.021.354 -1.021.354 -115.773 -1.137.127Sermaye Avansı13 1.313.728 1.313.728 0 1.313.728Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler13 0 99.800 99.800Dönem Sonu Bakiyeler2.750.000 1.313.728 -725.650 -1.021.354 2.316.724 -15.973 2.300.751Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 2.920.000 181.000 1.679.600 -725.650 -1.618.940 2.436.010 -101.863 2.334.147Dönem Karı (Zararı)13 -1.784.338 -1.784.338 -70.961 -1.855.299Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)13 1.173 1.173 0 1.173Sermaye Arttırımı13 47.480 47.480 0 47.480Sermaye Avansı13 574.148Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi574.148 0 574.148Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)13 637.520 637.520 0 637.520Dönem Sonu Bakiyeler2.967.480 755.148 2.317.120 1.173 -2.344.590 -1.784.338 1.911.993 -172.824 1.739.169Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.025.655 689.889Dönem Karı (Zararı)-1.855.299 -1.137.127Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.855.299 -1.137.127Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler172.731 1.681.117Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 214.534 11.312Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8-12 20.500 -6.644Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8-12 20.500 -6.644Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler33.051 0Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri21 33.051 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 -95.354 -61.938Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler4-20 0 1.738.387İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-330.056 103.014Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -392.160 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -392.160 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7-14 -60.829 -14.837İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7-14 -60.829 -14.837Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 70.668 11.806İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 70.668 11.806Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 52.265 106.045İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 52.265 106.045Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.012.624 647.004Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 0 -22.049Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-13.031 64.934YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-19.706 -8.838Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -19.706 -8.838Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 9 56.814 53.420Tesis, Makine ve Cihazlar9 34.624 32.586Mobilya ve Demirbaşlar9 22.190 20.834Kullanım Hakkı Varlıkları10 330.372 0Ertelenmiş Vergi Varlığı22 598.051 503.028TOPLAM DURAN VARLIKLAR990.169 560.630TOPLAM VARLIKLAR2.823.092 2.926.870KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar271.873 9.167İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 271.873 9.167Banka Kredileri5.2 423 9.167Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.1 271.450 0Ticari Borçlar6 274.023 203.355İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6.2 274.023 203.355Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 68.580 53.655Diğer Borçlar7-24 210.469 158.204İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7-24 191.079 146.028İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7.3 19.390 12.176Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 157.360 157.360İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 157.360 157.360ARA TOPLAM982.305 581.741TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER982.305 581.741UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar72.813 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 72.813 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.1 72.813 0Uzun Vadeli Karşılıklar12 28.805 10.982Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 28.805 10.982TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER101.618 10.982TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.083.923 592.723ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.911.993 2.436.010Ödenmiş Sermaye13 2.967.480 2.920.000Sermaye Avansı13 755.148 181.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13 2.317.120 1.679.600Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 1.173 0Diğer Kazançlar (Kayıplar)13 1.173 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 -2.344.590 -725.650Net Dönem Karı veya Zararı13 -1.784.338 -1.618.940Kontrol Gücü Olmayan Paylar13 -172.824 -101.863TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.739.169 2.334.147TOPLAM KAYNAKLAR2.823.092 2.926.870Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 1.535.237 2.003.699 413.275 22.710Satışların Maliyeti15 -993.601 -2.143.489 -203.154 -8.475TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)541.636 -139.790 210.121 14.235BRÜT KAR (ZARAR)541.636 -139.790 210.121 14.235Genel Yönetim Giderleri16-17 -2.566.290 -1.412.716 -844.746 -634.652Pazarlama Giderleri16-17 -30.375 -48.591 0 -13.847Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 219.092 406.108 138.074 52.113Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -81.665 -4.076 -365 -604ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.917.602 -1.199.065 -496.916 -582.755Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 0 0 5.853 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.917.602 -1.199.065 -491.063 -582.755Finansman Gelirleri0 0 3.073 0Finansman Giderleri21 -33.051 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.950.653 -1.199.065 -487.990 -582.755Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri95.354 61.938 2.962 96.098Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 95.354 61.938 2.962 96.098SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.855.299 -1.137.127 -485.028 -486.657DÖNEM KARI (ZARARI)-1.855.299 -1.137.127 -485.028 -486.657Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-70.961 -115.773 -14.619 -44.016Ana Ortaklık Payları-1.784.338 -1.021.354 -470.409 -442.641Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar12-22 1.173 0 3.791 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 1.504 0 4.860 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler22 -331 0 -1.069 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -331 0 -1.069 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.173 0 3.791 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.854.126 -1.137.127 -481.237 -486.657Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-70.961 -115.773 -14.619 -44.016Ana Ortaklık Payları-1.783.165 -1.021.354 -466.618 -442.641http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887125BIST