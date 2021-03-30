***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
30.03.2021 18:05
***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 2.750.000 0 0 -19.669 -705.981 2.024.350 0 2.024.350
Transferler
14 -705.981 705.981 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-1.618.940 -1.618.940 -201.663 -1.820.603
Sermaye Arttırımı
14 170.000 170.000 0 170.000
Sermaye Avansı
14 181.000 181.000 0 181.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
14 1.679.600 1.679.600 0 1.679.600
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
14 99.800 99.800
Dönem Sonu Bakiyeler
14 2.920.000 181.000 1.679.600 -725.650 -1.618.940 2.436.010 -101.863 2.334.147
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.920.000 181.000 1.679.600 -725.650 -1.618.940 2.436.010 -101.863 2.334.147
Transferler
-1.618.940 1.618.940 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-2.943.828 -2.943.828 -88.020 -3.031.848
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
870 870 0 870
Sermaye Arttırımı
47.480 47.480 0 47.480
Sermaye Avansı
740.146 740.146 0 740.146
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
637.520 637.520 0 637.520
Dönem Sonu Bakiyeler
2.967.480 921.146 2.317.120 870 -2.344.590 -2.943.828 918.198 -189.883 728.315
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.281.155 -37.929
Dönem Karı (Zararı)
-3.031.848 -1.820.603
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-3.031.848 -1.820.603
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
680.731 1.454.783
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 224.613 15.622
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 388.731 494
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 388.731 494
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
37.901 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 37.901 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 29.486 -299.720
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4-20 0 1.738.387
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
69.962 327.891
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -292.160 -93.508
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -292.160 -93.508
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -3.278 -122.457
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -3.278 -122.457
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 175.985 196.363
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 175.985 196.363
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7-13 189.415 347.493
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-7-13 189.415 347.493
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.281.155 -37.929
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.744 -12.637
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.961 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 2.961 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.705 -12.637
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -19.705 -12.637
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.189.174 125.365
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
685.000 1.849.600
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 685.000 1.849.600
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 9.167
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 9.167
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.167 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
10 -9.167 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -231.259
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
14 1.744.600 -1.733.402
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-108.725 74.799
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-108.725 74.799
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
125.963 51.164
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.238 125.963
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.026.986 2.140.165
Ticari Alacaklar
5 0 93.508
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 93.508
Diğer Alacaklar
6-25 99.066 100.420
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-25 0 57.360
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 99.066 43.060
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.207 2.500
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.207 2.500
Diğer Dönen Varlıklar
15 34.279 29.647
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 34.279 29.647
ARA TOPLAM
1.161.538 2.366.240
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.161.538 2.366.240
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
6 4.182 4.182
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 4.182 4.182
Maddi Duran Varlıklar
8 50.516 53.420
Tesis, Makine ve Cihazlar
8 30.815 32.586
Mobilya ve Demirbaşlar
8 19.701 20.834
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 204.965 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 473.296 503.028
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
732.959 560.630
TOPLAM VARLIKLAR
1.894.497 2.926.870
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
216.572 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
216.572 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 216.572 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 9.167
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
10 0 9.167
Ticari Borçlar
5 379.340 203.355
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 379.340 203.355
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 108.191 53.655
Diğer Borçlar
6-25 392.660 158.204
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-25 351.020 146.028
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 41.640 12.176
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 57.360 157.360
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 57.360 157.360
ARA TOPLAM
1.154.123 581.741
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.154.123 581.741
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 12.059 10.982
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 12.059 10.982
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.059 10.982
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER