***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 2.750.000 0 0 -19.669 -705.981 2.024.350 0 2.024.350Transferler14 -705.981 705.981 0 0 0Dönem Karı (Zararı)-1.618.940 -1.618.940 -201.663 -1.820.603Sermaye Arttırımı14 170.000 170.000 0 170.000Sermaye Avansı14 181.000 181.000 0 181.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)14 1.679.600 1.679.600 0 1.679.600Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler14 99.800 99.800Dönem Sonu Bakiyeler14 2.920.000 181.000 1.679.600 -725.650 -1.618.940 2.436.010 -101.863 2.334.147Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.920.000 181.000 1.679.600 -725.650 -1.618.940 2.436.010 -101.863 2.334.147Transferler-1.618.940 1.618.940 0 0 0Dönem Karı (Zararı)-2.943.828 -2.943.828 -88.020 -3.031.848Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)870 870 0 870Sermaye Arttırımı47.480 47.480 0 47.480Sermaye Avansı740.146 740.146 0 740.146Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)637.520 637.520 0 637.520Dönem Sonu Bakiyeler2.967.480 921.146 2.317.120 870 -2.344.590 -2.943.828 918.198 -189.883 728.315Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.281.155 -37.929Dönem Karı (Zararı)-3.031.848 -1.820.603Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-3.031.848 -1.820.603Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler680.731 1.454.783Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 224.613 15.622Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13 388.731 494Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 388.731 494Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler37.901 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 37.901 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 29.486 -299.720Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler4-20 0 1.738.387İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler69.962 327.891Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -292.160 -93.508İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -292.160 -93.508Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -3.278 -122.457İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -3.278 -122.457Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 175.985 196.363İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 175.985 196.363Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6-7-13 189.415 347.493İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6-7-13 189.415 347.493Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.281.155 -37.929YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-16.744 -12.637Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.961 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 2.961 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-19.705 -12.637Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -19.705 -12.637FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.189.174 125.365Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri685.000 1.849.600Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 685.000 1.849.600Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 9.167Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri0 9.167Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.167 0Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları10 -9.167 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -231.259Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)14 1.744.600 -1.733.402YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-108.725 74.799NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-108.725 74.799DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ125.963 51.164DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.238 125.963Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.026.986 2.140.165Ticari Alacaklar5 0 93.508İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 0 93.508Diğer Alacaklar6-25 99.066 100.420İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-25 0 57.360İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 99.066 43.060Peşin Ödenmiş Giderler7 1.207 2.500İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 1.207 2.500Diğer Dönen Varlıklar15 34.279 29.647İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 34.279 29.647ARA TOPLAM1.161.538 2.366.240TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.161.538 2.366.240DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar6 4.182 4.182İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 4.182 4.182Maddi Duran Varlıklar8 50.516 53.420Tesis, Makine ve Cihazlar8 30.815 32.586Mobilya ve Demirbaşlar8 19.701 20.834Kullanım Hakkı Varlıkları9 204.965 0Ertelenmiş Vergi Varlığı23 473.296 503.028TOPLAM DURAN VARLIKLAR732.959 560.630TOPLAM VARLIKLAR1.894.497 2.926.870KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar216.572 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar216.572 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 216.572 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 9.167Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler10 0 9.167Ticari Borçlar5 379.340 203.355İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 379.340 203.355Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 108.191 53.655Diğer Borçlar6-25 392.660 158.204İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-25 351.020 146.028İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 41.640 12.176Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 57.360 157.360İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 57.360 157.360ARA TOPLAM1.154.123 581.741TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.154.123 581.741UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar13 12.059 10.982Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 12.059 10.982TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.059 10.982TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER