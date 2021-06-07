***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.920.000 181.000 1.679.600 -725.650 -1.618.940 2.436.010 -101.863 2.334.147Transferler-1.618.940 1.618.940 0 0 0Dönem Karı (Zararı)-651.515 -651.515 -39.471 -690.986Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-296 -296 0 -296Sermaye Avansı235.230 235.230 0 235.230Dönem Sonu Bakiyeler2.920.000 416.230 1.679.600 -296 -2.344.590 -651.515 2.019.429 -141.334 1.878.095Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.967.480 921.146 2.317.120 870 -2.344.590 -2.943.828 918.198 -189.883 728.315Transferler-2.943.828 2.943.828 0 0Dönem Karı (Zararı)-28.209 -28.209 -916 -29.125Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.196 2.196 0 2.196Sermaye Avansı1.152.565 1.152.565 0 1.152.565Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-6.959 -6.959 0 -6.959Dönem Sonu Bakiyeler2.967.480 2.073.711 2.317.120 3.066 -5.295.377 -28.209 2.037.791 -190.799 1.846.992Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI67.259 -1.753.904Dönem Karı (Zararı)-29.125 -690.986Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-29.125 -690.986Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler391.570 -809.991Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 46.673 89.023Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5-13 376.465 1.135Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5-13 376.465 1.135Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-14.359 18.376Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -14.359 18.376Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 18.607Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler0 18.607Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 -10.870 42.314İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler4-20 0 -979.446Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-6.339 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-295.186 -252.927Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -385.668 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -385.668 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6-15 -19.521 -24.784İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6-15 -19.521 -24.784Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 -88.241 64.771İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -88.241 64.771Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6-13-24 198.244 -292.914İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6-13-24 198.244 -292.914Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları67.259 -1.753.904YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -19.706Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -19.706Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 0 -19.706FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.046.489 -316.038Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 235.230Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 0 235.230Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -8.535Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları10 0 -8.535Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-45.226 -94.131Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)3-14 -1.001.263 -448.602YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-979.230 -2.089.648NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-979.230 -2.089.648DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.026.986 2.140.165DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ47.756 50.517Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.201.584 1.026.986Diğer Alacaklar6-24 122.130 99.066İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-24 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 122.130 99.066Peşin Ödenmiş Giderler7 1.207 1.207İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 1.207 1.207Diğer Dönen Varlıklar15 34.918 34.279İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 34.918 34.279ARA TOPLAM2.359.839 1.161.538TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.359.839 1.161.538DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar6 0 4.182İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 4.182Maddi Duran Varlıklar8 45.196 50.516Tesis, Makine ve Cihazlar8 27.570 30.815Mobilya ve Demirbaşlar8 17.626 19.701Kullanım Hakkı Varlıkları273.420 204.965Ertelenmiş Vergi Varlığı23 483.546 473.296TOPLAM DURAN VARLIKLAR802.162 732.959TOPLAM VARLIKLAR3.162.001 1.894.497KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 117.124 216.572İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar117.124 216.572Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 117.124 216.572Ticari Borçlar5 291.099 379.340İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 291.099 379.340Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 123.033 108.191Diğer Borçlar6-24 571.050 392.660İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-24 525.054 351.020İl 6 45.996 41.640Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 57.360 57.360İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 57.360 57.360ARA TOPLAM1.159.666 1.154.123TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.159.666 1.154.123UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 149.671 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar149.671 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 149.671 0Uzun Vadeli Karşılıklar13 5.672 12.059Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 5.672 12.059TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER155.343 12.059TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.315.009 1.166.182ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.037.791 918.198Ödenmiş Sermaye14 2.967.480 2.967.480Sermaye Avansı14 2.073.711 921.146Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14 2.317.120 2.317.120Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14 3.066 870Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 3.066 870Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 3.066 870Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 -5.295.377 -2.344.590Net Dönem Karı veya Zararı14 -28.209 -2.943.828Kontrol Gücü Olmayan Paylar-190.799 -189.883TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.846.992 728.315TOPLAM KAYNAKLAR3.162.001 1.894.497Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 0 29.128Satışların Maliyeti16 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 29.128BRÜT KAR (ZARAR)0 29.128Genel Yönetim Giderleri17-18 -266.228 -812.363Pazarlama Giderleri17-18 -420 -29.220Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 214.554 283.159Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -2.260 -82.393ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-54.354 -611.689Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 0 -18.607FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-54.354 -630.296Finansman Gelirleri22 17.832Finansman Giderleri22 -3.473 -18.376SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-39.995 -648.672Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri10.870 -42.314Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 10.870 -42.314SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-29.125 -690.986DÖNEM KARI (ZARARI)-29.125 -690.986Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-916 -39.471Ana Ortaklık Payları-28.209 -651.515Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.196 -296Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 2.816 -380Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-620 84Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13 -620 84Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.196 -296TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-26.929 -691.282Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-916 -39.471Ana Ortaklık Payları-26.013 -651.811http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940618BIST