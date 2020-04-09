***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
09.04.2020 17:01
***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.011,86 % 0,01354016
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
988,9 % 0,01323292
Fon Yönetim Ücreti
27.334,3 % 0,36577268
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
105,43 % 0,00141081
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.055,5 % 0,04088703
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
0,08 % 0,00000107
TOPLAM GİDERLER
32.496,07 % 0,43484467
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
7.473.029,42
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836957
BIST
17:0595.099
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 1.873,47
|Açılış
|: 94.275
|
|Önceki Kapanış
|: 93.225
|
95.547
En Düşük
93.629
17:056,6639
En Yüksek
|Değişim
|: -1,59%
|| -0,1075
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,6211
17:057,2906
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -0,0795
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3882
En Düşük
7,2488
17:05360,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,16
|Açılış
|: 360,29
|
|Önceki Kapanış
|: 358,13
|
362,37
En Düşük
357,77
BIST En Aktif Hisseler
|KLNMA
|36,74
|12.243.049
|% 10,00
|
|CELHA
|8,14
|4.909.133
|% 10,00
|
|LINK
|26,62
|8.947.207
|% 10,00
|
|DOCO
|347,60
|64.950.655
|% 10,00
|
|BRYAT
|54,35
|3.509.346
|% 9,98
|
|SALIX
|4,20
|71.936
|% -8,70
|
|EGCEY
|0,42
|537.366
|% -6,67
|
|IHEVA
|2,49
|83.368.475
|% -6,39
|
|INFO
|5,39
|25.539.343
|% -5,44
|
|FROTO
|56,75
|36.838.320
|% -2,99
|
|GARAN
|8,24
|1.167.885.241
|% 4,70
|
|GSRAY
|2,67
|818.395.874
|% 5,95
|
|THYAO
|9,80
|760.755.467
|% 2,08
|
|ASELS
|25,28
|751.327.416
|% 1,12
|
|PGSUS
|45,50
|559.841.674
|% 6,56
|
|GSRAY
|2,67
|818.395.874
|% 5,95
|
|YKBNK
|1,99
|478.716.735
|% 5,29
|
|GARAN
|8,24
|1.167.885.241
|% 4,70
|
|ECILC
|4,50
|556.767.481
|% 4,90
|
|TSPOR
|4,06
|454.330.929
|% 9,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2773
|8,3188
|% -0,95
|
|Frank
|6,8521
|6,8934
|% -1,18
|
|Riyal
|1,7651
|1,7740
|% -1,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.681
|35,29
|
|Altın Gr.
|361
|361
|2,68
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,36
|15,39
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|0,05
|
|B. Petrol
|34,36
|34,36
|1,52
|
Seans Raporu
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