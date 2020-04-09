***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.011,86 % 0,01354016Tescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim ÜcretiAlınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri988,9 % 0,01323292Fon Yönetim Ücreti27.334,3 % 0,36577268Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu105,43 % 0,00141081Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar3.055,5 % 0,04088703Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler0,08 % 0,00000107TOPLAM GİDERLER32.496,07 % 0,43484467DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.473.029,42http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836957BIST