***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
09.04.2020 17:09
***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
19,03 % 0,00338835
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
53,63 % 0,00954898
Fon Yönetim Ücreti
1.960,21 % 0,34902123
Hisse Senedi Komisyonu
2.373,57 % 0,42262121
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
0,78 % 0,00013888
TOPLAM GİDERLER
4.407,22 % 0,78471865
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
561.630,6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836962
BIST
17:2295.205
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 1.979,28
|Açılış
|: 94.275
|
|Önceki Kapanış
|: 93.225
|
95.547
En Düşük
93.629
17:226,6617
En Yüksek
|Değişim
|: -1,62%
|| -0,1097
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,6211
17:227,2852
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -0,0849
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3882
En Düşük
7,2488
17:22358,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,58
|Açılış
|: 358,62
|
|Önceki Kapanış
|: 358,13
|
362,37
En Düşük
357,77
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|26,62
|8.979.790
|% 10,00
|
|BURVA
|17,93
|3.066.816
|% 10,00
|
|DOCO
|347,60
|65.519.328
|% 10,00
|
|CELHA
|8,14
|4.909.222
|% 10,00
|
|KLNMA
|36,74
|12.247.053
|% 10,00
|
|SALIX
|4,20
|71.936
|% -8,70
|
|IHEVA
|2,46
|88.094.162
|% -7,52
|
|EGCEY
|0,42
|537.366
|% -6,67
|
|INFO
|5,40
|26.187.756
|% -5,26
|
|TDGYO
|2,70
|4.587.507
|% -4,26
|
|GARAN
|8,26
|1.403.447.438
|% 4,96
|
|GSRAY
|2,63
|872.569.216
|% 4,37
|
|THYAO
|9,72
|856.497.941
|% 1,25
|
|ASELS
|25,16
|805.185.024
|% 0,64
|
|PGSUS
|44,98
|605.869.168
|% 5,34
|
|GSRAY
|2,63
|872.569.216
|% 4,37
|
|YKBNK
|1,97
|518.477.835
|% 4,23
|
|GARAN
|8,26
|1.403.447.438
|% 4,96
|
|ECILC
|4,49
|564.959.488
|% 4,66
|
|TSPOR
|4,03
|479.414.012
|% 8,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2674
|8,3089
|% -1,07
|
|Frank
|6,8567
|6,8980
|% -1,11
|
|Riyal
|1,7668
|1,7756
|% -1,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.677
|31,11
|
|Altın Gr.
|360
|360
|1,88
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,26
|15,33
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,30
|0,04
|
|B. Petrol
|34,34
|34,34
|1,50
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