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***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

09.04.2020 17:09
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***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
19,03 % 0,00338835
Tescil ve İlan Giderleri

Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri

Bağımsız Denetim Ücreti

Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
53,63 % 0,00954898
Fon Yönetim Ücreti
1.960,21 % 0,34902123
Hisse Senedi Komisyonu
2.373,57 % 0,42262121
Tahvil Bono Komisyonu

Gecelik Ters Repo Komisyonu

Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu

Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar

Türev Araçlar Komisyonu

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
0,78 % 0,00013888
TOPLAM GİDERLER
4.407,22 % 0,78471865
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
561.630,6



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836962


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
LINK 26,62 8.979.790 % 10,00  
BURVA 17,93 3.066.816 % 10,00  
DOCO 347,60 65.519.328 % 10,00  
CELHA 8,14 4.909.222 % 10,00  
KLNMA 36,74 12.247.053 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2674 8,3089 % -1,07  
Frank 6,8567 6,8980 % -1,11  
Riyal 1,7668 1,7756 % -1,60  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.676 1.677 31,11  
Altın Gr. 360 360 1,88  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 15,26 15,33 0,35  
Gümüş Gr. 3,30 3,30 0,04  
B. Petrol 34,34 34,34 1,50  
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