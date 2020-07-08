***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2020 10:26
***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.796,51 % 0,01295802
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
8.183,19 % 0,0590244
Fon Yönetim Ücreti
102.759,59 % 0,74119303
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
105,43 % 0,00076045
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.055,5 % 0,02203897
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
0,09 % 0,00000065
TOPLAM GİDERLER
115.900,31 % 0,83597552
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
13.864.079,43
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856557
BIST
10:26119.723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 384,37
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
119.934
En Düşük
119.173
10:266,8628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0051
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8658
En Düşük
6,8525
10:267,7511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0141
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7529
En Düşük
7,7149
10:26395,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,05
|Açılış
|: 395,87
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
396,34
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|228,90
|1.881.519
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|3.320.818
|% 9,99
|
|LKMNH
|8,73
|28.346.488
|% 9,95
|
|BMELK
|6,20
|62.422
|% 9,54
|
|KENT
|818,20
|11.387.098
|% 7,94
|
|HALKS
|3,53
|36.359
|% -6,37
|
|DMSAS
|5,70
|560.457
|% -5,79
|
|FENER
|13,05
|33.627.107
|% -5,30
|
|KAPLM
|9,88
|47.461
|% -5,00
|
|RAYSG
|6,09
|253.854
|% -4,99
|
|EKGYO
|2,29
|562.922.014
|% 2,23
|
|PETKM
|4,41
|386.078.882
|% -0,23
|
|TKFEN
|18,60
|311.759.457
|% 3,28
|
|SISE
|6,38
|304.459.937
|% -1,69
|
|TRKCM
|4,33
|301.058.268
|% 2,61
|
|EKGYO
|2,29
|562.922.014
|% 2,23
|
|PETKM
|4,41
|386.078.882
|% -0,23
|
|IHLGM
|1,93
|143.805.894
|% 2,66
|
|TRKCM
|4,33
|301.058.268
|% 2,61
|
|DOHOL
|2,41
|129.290.383
|% 3,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5912
|8,6343
|% 0,15
|
|Frank
|7,2583
|7,3021
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8235
|1,8326
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-0,03
|
|Altın Gr.
|396
|396
|-0,09
|
|Cumhuriyet
|2.616
|2.655
|71,10
|
|Tam
|2.639
|2.651
|0,10
|
|Yarım
|1.282
|1.297
|0,10
|
|Çeyrek
|641
|649
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|18,34
|18,38
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|4,04
|4,05
|0,01
|
|B. Petrol
|42,95
|42,95
|-0,13
|
Seans Raporu
daha fazla
-
10:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 214, 23 artarak (% 0.16 ) 135, 973
-
10:37
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, PETKM, IHLGM
-
10:37
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, PKENT, PEKGY
-
10:37
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, PETKM, MRDIN
-
10:37XU100
Endeks 119, 768 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 36 üstünde . İşlem hacmi 4, 616.00 milyon TL de