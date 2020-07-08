***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2020 10:31
***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
20,63 % 0,00373675
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
208,53 % 0,03777143
Fon Yönetim Ücreti
4.704,96 % 0,85221817
Hisse Senedi Komisyonu
3.092,14 % 0,56008508
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
0,88 % 0,0001594
TOPLAM GİDERLER
8.027,14 % 1,45397082
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
552.083,98
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856560
BIST
10:21119.744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 405,14
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
119.934
En Düşük
119.173
10:216,8625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0048
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8658
En Düşük
6,8525
10:217,7535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0165
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7535
En Düşük
7,7149
10:21395,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,09
|Açılış
|: 395,88
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
396,34
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|228,90
|1.708.242
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|2.401.825
|% 9,99
|
|BMELK
|6,20
|62.422
|% 9,54
|
|KENT
|820,00
|9.778.331
|% 8,18
|
|IZFAS
|2,84
|298.174
|% 7,58
|
|HALKS
|3,53
|36.359
|% -6,37
|
|DMSAS
|5,70
|560.457
|% -5,79
|
|KAPLM
|9,88
|47.461
|% -5,00
|
|RAYSG
|6,09
|253.854
|% -4,99
|
|SKTAS
|2,92
|872.844
|% -4,89
|
|EKGYO
|2,29
|552.528.859
|% 2,23
|
|PETKM
|4,42
|365.056.043
|% 0,00
|
|SISE
|6,40
|274.091.697
|% -1,39
|
|TRKCM
|4,36
|270.014.776
|% 3,32
|
|TKFEN
|18,71
|267.100.818
|% 3,89
|
|EKGYO
|2,29
|552.528.859
|% 2,23
|
|PETKM
|4,42
|365.056.043
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,36
|270.014.776
|% 3,32
|
|DOHOL
|2,40
|124.900.816
|% 3,00
|
|IHLGM
|1,93
|90.528.394
|% 2,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5929
|8,6360
|% 0,17
|
|Frank
|7,2573
|7,3010
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8234
|1,8326
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|0,38
|
|Altın Gr.
|396
|396
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|2.563
|2.584
|0,10
|
|Tam
|2.639
|2.651
|0,10
|
|Yarım
|1.282
|1.297
|0,10
|
|Çeyrek
|641
|649
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|18,34
|18,37
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|4,04
|4,04
|0,01
|
|B. Petrol
|42,93
|42,93
|-0,15
|
Seans Raporu
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-
10:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 214, 23 artarak (% 0.16 ) 135, 973
-
10:37
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, PETKM, IHLGM
-
10:37
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, PKENT, PEKGY
-
10:37
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, PETKM, MRDIN
-
10:37XU100
Endeks 119, 768 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 36 üstünde . İşlem hacmi 4, 616.00 milyon TL de