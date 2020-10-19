***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
19.10.2020 11:22
***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
3.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
18.299,95 % 0,12721086
Fon Yönetim Ücreti
159.459,31 % 1,1084706
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
156,82 % 0,00109012
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.055,5 % 0,0212401
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
1.689,15 % 0,01174201
TOPLAM GİDERLER
182.660,73 % 1,2697537
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
14.385.524,49
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882321
BIST
11:121.201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 7,82
|Açılış
|: 1.195
|
|Önceki Kapanış
|: 1.193
|
1.201
En Düşük
1.195
11:127,8963
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0370
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9320
|
7,9379
En Düşük
7,8706
11:129,2645
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0316
|Açılış
|: 9,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2800
|
9,3066
En Düşük
9,2236
11:12484,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,05
|Açılış
|: 484,56
|
|Önceki Kapanış
|: 484,61
|
486,73
En Düşük
482,70
BIST En Aktif Hisseler11:12
|SNGYO
|2,75
|100.615.972
|% 10,00
|
|BFREN
|908,70
|71.963.767
|% 10,00
|
|MARTI
|1,76
|57.989.554
|% 10,00
|
|KARTN
|845,90
|3.198.348
|% 10,00
|
|KONYA
|568,70
|10.626.160
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,68
|5.292.785
|% -10,00
|
|KENT
|297,00
|130.680
|% -10,00
|
|MERKO
|21,60
|6.039.403
|% -10,00
|
|ARTI
|11,92
|603.307
|% -9,97
|
|COSMO
|8,78
|30.317
|% -9,95
|
|GARAN
|7,32
|680.010.465
|% 1,95
|
|SKBNK
|1,97
|365.443.283
|% 7,07
|
|ALBRK
|1,72
|315.462.740
|% 5,52
|
|PETKM
|4,57
|259.978.448
|% -1,30
|
|ODAS
|3,57
|223.168.006
|% 0,56
|
|SKBNK
|1,97
|365.443.283
|% 7,07
|
|ALBRK
|1,72
|315.462.740
|% 5,52
|
|TSKB
|1,40
|211.761.787
|% 9,37
|
|IHLGM
|1,40
|164.530.712
|% -6,20
|
|GARAN
|7,32
|680.010.465
|% 1,95
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8911
|7,8963
|% -0,47
|
|Euro
|9,2595
|9,2645
|% -0,34
|
|Sterlin
|10,2111
|10,2624
|% -0,07
|
|Frank
|8,5962
|8,6480
|% -0,46
|
|Riyal
|2,0974
|2,1079
|% -0,54
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.910
|10,12
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-6,00
|
|Tam
|3.191
|3.271
|5,77
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|2,80
|
|Çeyrek
|774
|791
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,67
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,09
|
|B. Petrol
|42,62
|42,62
|-0,31
|
Seans Raporu
11:12
daha fazla
-
11:25BFREN
Yüzde 10.00 oranında artışla 908.70 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 370 adet işlem
-
11:24XU100
Endeks 1, 200 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 64 üstünde . İşlem hacmi 5, 847.00 milyon TL de
-
11:24ESEN
Yüzde 9.98 oranında artışla 16.53 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 365, 218 adet işlem
-
11:23ALBRK
Yüzde 5.52 oranında artışla 1.72 lira fiyatla işlem gören hissede 184, 131, 044 adet işlem
-
11:22SKBNK
Yüzde 7.07 oranında artışla 1.97 lira fiyatla işlem gören hissede 185, 895, 540 adet işlem