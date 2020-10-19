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***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

19.10.2020 11:22
GÜNCEL HABERLER



***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklama

3.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri

Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri

Bağımsız Denetim Ücreti

Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
18.299,95 % 0,12721086
Fon Yönetim Ücreti
159.459,31 % 1,1084706
Hisse Senedi Komisyonu

Tahvil Bono Komisyonu
156,82 % 0,00109012
Gecelik Ters Repo Komisyonu

Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu

Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.055,5 % 0,0212401
Türev Araçlar Komisyonu

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
1.689,15 % 0,01174201
TOPLAM GİDERLER
182.660,73 % 1,2697537
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
14.385.524,49



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882321


BIST



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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SNGYO 2,75 100.615.972 % 10,00  
BFREN 908,70 71.963.767 % 10,00  
MARTI 1,76 57.989.554 % 10,00  
KARTN 845,90 3.198.348 % 10,00  
KONYA 568,70 10.626.160 % 10,00  
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11:12 Alış Satış %  
Dolar 7,8911 7,8963 % -0,47  
Euro 9,2595 9,2645 % -0,34  
Sterlin 10,2111 10,2624 % -0,07  
Frank 8,5962 8,6480 % -0,46  
Riyal 2,0974 2,1079 % -0,54  
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11:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.909 1.910 10,12  
Altın Gr. 484 484 -0,28  
Cumhuriyet 3.205 3.254 -6,00  
Tam 3.191 3.271 5,77  
Yarım 1.542 1.582 2,80  
Çeyrek 774 791 1,39  
Gümüş.Ons 24,63 24,67 0,51  
Gümüş Gr. 6,25 6,26 0,09  
B. Petrol 42,62 42,62 -0,31  
Seans Raporu 11:12
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