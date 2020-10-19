***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama3.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim ÜcretiAlınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri18.299,95 % 0,12721086Fon Yönetim Ücreti159.459,31 % 1,1084706Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu156,82 % 0,00109012Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar3.055,5 % 0,0212401Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler1.689,15 % 0,01174201TOPLAM GİDERLER182.660,73 % 1,2697537DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ14.385.524,49http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882321BIST